Semana do Polvo de Quarteira conta com 26 restaurantes

Arrancou hoje a Semana do Polvo de Quarteira que se estende até dia 2 de outubro com a participação de 26 restaurantes.

Após dois anos de interregno, a Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira, reúnem-se novamente para promover o turismo gastronómico e contribuir para a promoção de um dos elementos emblemáticos da freguesia, o polvo, que esteve desde sempre ligada ao mar e à sua captura.

Na quinta edição do evento, 26 restaurantes da freguesia de Quarteira aliam a criatividade à versatilidade gastronómica do polvo.

As sugestões multiplicam-se e vão desde o tradicional ao mais arrojado e surpreendente, num conjunto de propostas que alternam entre a cozinha nacional e internacional.

Este ano a inauguração da Semana do Polvo ficou a cargo dos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, que encantaram o público no showcooking realizado no Largo do Mercado de Quarteira.

A oportunidade de voltar a provar o melhor polvo do mundo volta a repetir-se nos dias 25 e 30 de Setembro, pelas mãos do chef José Moura, nos showcookings promovidos pela Docapesca no Largo do Mercado de Quarteira às 10 horas.

Perto do encerramento da quinta edição da Semana do Polvo, a 30 de Setembro, o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé promete música, dança e tradição no passeio da Marina de Vilamoura, a partir das 21h00.

Com o objetivo de fomentar um roteiro de experiências e sabores e a recordação do evento, pode ser solicitado em qualquer restaurante aderente o Passaporte do Polvo que colecionará os carimbos dos locais visitados.

São parceiros do evento a Docapesca – Portos e Lotas S.A, Inframoura, Marina de Vilamoura, Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres e Gelgarve.

O programa completo da Semana do Polvo 2022 e os restaurantes aderentes à Mostra Gastronómica podem ser consultados aqui ou na página do Facebook do evento Semana do Polvo 2022.