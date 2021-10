Semana do Idoso de Castro Marim é um sucesso de adesão

Odiana e Município de Castro Marim lançaram o repto da Semana do Idoso e os seniores estão a aderir.

Este ano a Odiana e município de Castro Marim, foram mais além, e ao invés de um dia, alargaram os festejos e comemorações do Dia Internacional do Idoso (01 outubro), a, nada mais, nada menos, que uma semana (desde 27 de setembro a 03 de outubro).

A grande meta é celebrar a terceira idade e promover o envelhecimento ativo e saudável.

O calendário foi repleto de iniciativas que agradaram ao público senior, sendo que têm sido envolvidos, nos vários dias, cerca de 200 idosos.

Todos os seniores têm direito a T-shirt, doces diários confecionados exclusivamente para os participantes, bem como lanche e concerto musical ao por do sol.

A semana começou com uma reportagem fotográfica itinerante pelas localidades mais isoladas do concelho castromarinense, contando com 30 idosos que personificaram os «Retratos COM Vida».

No dia seguinte, a tarde foi de exercício físico no Passadiço de Altura, incentivando a caminhada e proporcionando a ida à praia a muitos dos idosos das localidades de interior. No terceiro dia, a continuação da caminhada pelo trilho pedonal e pelo areal, acompanhada pela comemoração do «Dia Mundial do Coração», contando com rastreios cardiovasculares.

Ambos os dias de caminhada juntaram mais de 70 participantes.

Quinta-feira foi a vez do Spa salino, no qual cerca de duas dezenas de idosos tiveram direito a ioga e aderiram entusiasticamente aos tratamentos de lama e banhos nas salinas.

Ainda por decorrer, e a fechar a semana em pleno, uma comemoração de arromba no próximo domingo, com um convívio em pleno Rio Guadiana.

Um passeio de barco, com direito a almoço, música e à cerimónia de entrega de certificados de participação a voluntários e idosos participantes na iniciativa «2 dedos de conversa».

De referir que o passeio marítimo é atividade de parceria com o município de Castro Marim.

Esta primeira «Semana do Idoso» foi um «verdadeiro sucesso de participação e que confirma o envolvimento ativo dos seniores nas atividades».

Tratou-se de mais uma iniciativa do Projeto «CASTRO MARIM (COM) VIDA», cuja meta é combater o isolamento geográfico, mas sobretudo o isolamento social dos idosos (agravado pelas restrições pandémicas), através de um leque variado de dinâmicas socioculturais.

Esta é uma atividade que se enquadra na atividade 6 «Sénior Ativo», do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», promovido pelo Município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

A iniciativa contou também com a colaboração da Universidade do Algarve, nos rastreios cardiovasculares, e com a colaboração da Iniciativa de Inovação Social «Volta ao Monte», cujo objetivo é atenuar a inatividade física e mental dos idosos através de caminhadas.