Semana da Ria Formosa volta a homenagear o Parque Natural

A Semana da Ria Formosa, com atividades dedicadas à sensibilização ambiental, volta aos cinco concelhos abrangidos pelo Parque Natural.

Está de volta a Semana da Ria Formosa, desta vez entre os dias 16 e 22 de abril, numa iniciativa promovida pela Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF Algarve), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), dedicada à sensibilização ambiental nas escolas dos cinco concelhos abrangidos pelo Parque Natural da Ria Formosa (PNRF).

Este ano, a Semana da Ria Formosa começa no domingo, dia 16, em Cacela Velha, com a atividade «Passos Contados» que propõe a descoberta da flora do Algarve. Também em Cacela Velha, está marcado o Mercadinho da Primavera com artesanato tradicional e urbano, produtos agrícolas e alimentares e velharias.

Por sua vez, as exposições «Geometria do plástico», na aldeia de Santa Rita, em Vila Real de Santo António (VRSA), e «Texturas visuais e esculturas» no centro comercial Ria Shopping, em Olhão, irão fazer pensar sobre o impacto do plástico e de outros materiais recicláveis/reutilizáveis em ambientes naturais, mas também sobre a necessidade de se mudarem os padrões de consumo e os comportamentos no descarte de materiais.

Durante toda a semana, as escolas dos cinco concelhos do PNRF (Loulé, Faro, Olhão, Tavira e VRSA) terão a oportunidade de aprender e debater sobre uma grande diversidade de temas, como: a bioacústica submarina; observação de aves; história local; projetos de recuperação de fauna selvagem; espécies em perigo e recuperação de habitats.

Na sede do PNRF, com a exposição «Insetos em Ordem», que ficará patente até ao final de junho, as escolas e público visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim terão oportunidade de conhecer 25 espécies de insetos da fauna portuguesa.

Também o jogo didático associado à exposição permite conhecer não só as diferentes características das espécies, como também ajudar a compreender o raciocínio utilizado na classificação das mesmas.

Recorde-se que o PNRF suporta a economia local, sendo palco de grande diversidade de atividades económicas, nomeadamente a cultura e apanha de bivalves, a salicultura, a agricultura e o turismo.

Muito procurado por parte de quem deseja obter informação, formação e visitação (férias/lazer), esta área protegida constitui-se também como veículo de sensibilização ambiental e montra de boas práticas junto das populações locais e visitantes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Alinhada com os objetivos da comissão de cogestão do PNRF, a Semana da Ria Formosa visa promover a partilha pedagógica de experiências e em simultâneo o desenvolvimento de atividades sobre os valores naturais deste território.

Com este projeto, pretende-se fomentar parcerias entre entidades públicas, privadas e Instituições Sociais numa perspetiva interventiva no meio, com o objetivo de difundir informações, fomentar o conhecimento e práticas que possam incrementar a consciencialização e o reconhecimento da importância da Ria Formosa, contribuindo para a construção de uma consciência ecológica conducente à preservação do património natural e cultural.

O diretor regional da DRCNF Algarve, Joaquim Castelão Rodrigues, lembra que «nos dias de hoje, educar para o ambiente assume um papel prioritário» e faz «votos de uma Semana da Ria Formosa cheia de experiências, energia, empenho e muita aprendizagem».