Semana da Mobilidade torna Olhão em Cidade 15 Minutos

Mobilidade elétrica e apresentação do conceito Cidade 15 Minutos dominam Semana da Mobilidade em Olhão.

Terminou mais uma Semana Europeia da Mobilidade na sexta-feira. Em Olhão, as iniciativas decorreram de 20 a 22, com uma agenda de atividades dirigidas a todos os públicos. O destaque vai, no entanto, para a apresentação da rede local de carregadores elétricos e da implementação em Olhão do conceito Cidade 15 Minutos.

O concelho dispõe, agora, de mais 32 postos de carregamento de veículos elétricos, que se vêm juntar aos já existentes. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da autarquia, Ricardo Calé, no dia inaugural da Semana Europeia da Mobilidade.

Conforme explicou o autarca, este novos equipamentos inserem-se na estratégia da autarquia de facilitar a transição tecnológica e dar condições a quem escolhe esta alternativa amiga do ambiente para se locomover.

«Neste momento, dispomos já de uma das maiores redes de carregadores elétricos per capita do país, mas o nosso objetivo é duplicar este número até julho do próximo ano», acrescentou.

Sabendo que as zonas onde predominam as moradias têm, pela própria tipologia das habitações, melhores condições de implementarem unidades de carregamento próprias, a estratégia do Município foi privilegiar os grandes aglomerados habitacionais do concelho, como sejam as zonas onde predominam os prédios, melhorando, assim, o acesso a este serviço.

Já no dia 21, quinta feira, o destaque foi para a apresentação de Olhão como uma Cidade 15 Minutos.

Uma Cidade 15 Minutos é uma cidade à escala humana, onde as pessoas têm acesso a todos os serviços essenciais e espaços públicos, como escolas, centros de saúde, comércio, equipamentos culturais e espaços verdes, sem terem que se deslocar grandes distâncias: no máximo, 15 minutos a pé.

Com a proximidade e um novo estilo de vida urbano, a Cidade 15 Minutos traça, assim, o futuro do urbanismo prático e sustentável, devolvendo o espaço público às pessoas.

Olhão, pela sua dimensão e orografia plana, é uma Cidade 15 Minutos por excelência.

A sessão de encerramento contou com dois convidados de destaque: Ricardo Campos, presidente do Fórum Energia e Clima, e António Mortal, da Agência Regional de Energia.

Ambos os especialistas se debruçaram sobre a temática da mobilidade urbana e da neutralidade carbónica, com destaque para o papel que as pradarias marinhas, existentes na ria Formosa, desempenham enquanto ecossistemas cruciais nas estratégias de combate à crise climática, e um dos mais importantes sumidouros de carbono azul.

As regras de circulação em segurança de trotinete, bicicleta e moto elétrica foram o tema de uma ação de sensibilização levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública junto dos alunos da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, a faixa etária onde o recurso a estes meios de transporte é mais prevalente.

De volta estiveram duas iniciativas de 2022: a exposição de carros acidentados, que este ano está patente no separador central da Avenida da República, e que alerta para as principais causas e consequências de acidentes rodoviários, e a Escola de Trânsito, um projeto da Polícia Municipal que leva o tema da segurança rodoviária às escolas de forma lúdica e pedagógica.

As crianças tiveram, de resto, um papel fundamental nesta Semana da Mobilidade: na sexta-feira, os automobilistas que circulavam na Avenida 5 de Outubro foram por «polícias de palmo e meio», que acompanham os agentes da Polícia Municipal numa missão de sensibilização para uma condução em segurança dentro da cidade.