Seleção de Itália venceu a IV Algarve Lagoa Box Cup 2022

Algarve Lagoa Box Cup de 2022 contou com a participação de 103 boxeadores de 14 países, tendo como vencedora a seleção de Itália, seguindo-se a Noruega.

A maior prova de boxe a nível nacional dedicada a boxeadores elite, a Algarve Lagoa Box Cup, contou com a sua quarta edição entre os dias 2 e 4 de dezembro, no Pavilhão Desportivo Municipal Jacinto Correia, em Lagoa.

Foram 103 os boxeadores oriundos de 16 países, onde se incluem as seleções nacionais da Noruega, Itália, Cabo Verde e Irlanda, a marcarem presença no torneio.

A grande vencedora foi a seleção italiana, tendo alcançado três ouros, uma prata e dois bronzes, seguindo-se a Noruega a apenas um bronze de distância do primeiro lugar do pódio.

O terceiro lugar por equipas foi para o clube português Privilégio Boxing Club, de Odivelas, que somou dois outros, quatro pratas e um bronze.

No torneio foram também anunciados os melhores boxeadores feminino e masculino: Giordana Sorrentino (Itália) e Kelyn Cassidy (Irlanda), respetivamente.

A boxeadora italiana foi a medalha de ouro nos Jogos Mediterrânicos 2022, tricampeã nacional, ouro nos Campeonatos Europeus de U22 e já confirmou presença nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Por sua vez, Kelyn Cassidy é um atleta com longo percurso de participações em Campeonatos Europeus e do Mundo, sendo que em 2021 derrotou na sua categoria o atual Campeão Olímpico de Tóquio 2020.

A Algarve Lagoa Box Cup foi «um incrível sucesso, reconhecido pelas dezenas de felicitações, salientando a qualidade da organização, o elevado nível dos atletas presentes, a equidade da equipa de árbitros e a brilhante receção por parte da cidade anfitriã», denota a organização da prova.

Sandra Silva, presidente da Associação de Boxe do Algarve , afirma que «a Algarve Box Cup é uma marca de excelência e não foi fácil transformar um Pavilhão Municipal num palco equiparável às melhores arenas mundiais».

Nas palavras da responsável, «queríamos que estes boxeadores sentissem orgulho de pisar este palco e isso foi concretizado, já que todas as equipas garantiram a sua presença em futuras edições do torneio. Quem entrou no Pavilhão Municipal durante os três dias sabe que foi impossível conter a admiração e deslumbramento pelo cenário e pela qualidade geral do evento».

«Concretizámos o objetivo de devolver o valor e a beleza ao boxe e aos seus atletas. Também ficámos muito satisfeitos com a adesão ao live do evento que, só no primeiro dia, contou com mais de 5.000 visualizadores, o que é realmente extraordinário», conclui.

Já Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, afirma que «faz parte da estratégia de desenvolvimento desportivo municipal acolher grandes eventos, promovendo o turismo desportivo no concelho».

Sobre a Lagoa Box Cup, o edil diz que «foi um grande evento, que contribuiu para a economia local e para dar a conhecer o concelho além-fronteiras».