Seis restaurantes algarvios recebem estrelas Michelin. Check-in do chef Leonel Pereira, em Faro, entra numa nova categoria do famoso guia.

A edição de 2021 do Guia Michelin confirma para o Algarve seis restaurantes com uma e duas estrelas, e distingue, pela primeira vez, o Check-in Faro na categoria «Bib Gourmand» pela ótima relação qualidade/preço.

Assim, estão na lista o Ocean (Lagoa) e o Vila Joya (Albufeira), galardoados com duas estrelas («cozinha excecional, merece o desvio»); e o Bon Bon (Carvoeiro), o Gusto by Heinz Beck (Almancil), o Vista (Portimão) e o Vistas (Vila Nova de Cacela), distinguidos com uma estrela Michelin («cozinha de grande nível, compensa parar»).

A novidade surge com o prémio «Bib Gourmand» atribuído ao Check-in Faro («ótima relação qualidade/preço, vale a pena ir»).

Este junta-se ao restaurante Avenida (Marina de Lagos), também incluído na mesma categoria.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se com as distinções do famoso guia, referindo que «o Algarve é sinónimo de boa gastronomia, pela forma ímpar como combina qualidade, variedade, tradição e criatividade, e privilegia a incorporação dos produtos típicos sazonais.

Este é o contexto que encontramos no destino e é o que fica registado nesta nova edição do conceituado Guia Michelin, o qual ano após ano tem vindo a distinguir a excelência da cozinha algarvia».

«Este é também um importante reconhecimento à restauração algarvia, sobretudo no momento que estamos a atravessar. Os empresários e trabalhadores bem o merecem! O turismo gastronómico é um dos nossos produtos turísticos estratégicos, no qual vamos naturalmente continuar a apostar», conclui o responsável do turismo algarvio.