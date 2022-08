Seis detenções e 31 infrações em operação da GNR em Vilamoura

Operação de prevenção e combate à criminalidade e sinistralidade grave.

A GNR de Loulé realizou na sexta-feira, dia 19 de agosto, uma operação de prevenção e combate à criminalidade e sinistralidade grave nos principais acessos a Vilamoura, que permitiu detetar 31 infrações e deter seis condutores por condução com excesso de álcool no sangue.

A operação especial de prevenção criminal, que contou com um total de 24 militares de várias valências da GNR, visou «a prevenção e o combate à criminalidade, bem como a fiscalização rodoviária».

No rescaldo da ação, há a registar seis detidos por condução com excesso de álcool no sangue, 25 autos de contraordenação ao Código da Estrada, três autos à legislação regulamentar, um auto de contraordenação por falta de plano de segurança, um auto de contraordenação por cartão caducado de diretor de segurança e um auto de contraordenação por simbologia do sistema CCTV desatualizada.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé. A GNR afirma que o seu foco está «na segurança da região, na manutenção da tranquilidade e segurança pública, bem como no combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária».