Segunda edição do YogaFest em Lagoa marcada para setembro

Evento decorre em formato presencial e também digital.

A Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa irá organizar, via presencial e online, durante os dias 16, 17 e 18 de setembro, a segunda edição do Lagoa YogaFest, com o intuito de promover e divulgar a prática de Yoga e as várias temáticas relacionadas.

Segundo a organização, «optou-se por realizar este segundo festival via presencial e online para garantir a flexibilidade necessária para a concretização do mesmo».

Haverá espaço e atividades para praticantes de vários níveis e para pessoas que nunca tiveram contacto com a modalidade, sejam crianças, adolescentes ou adultos.

Haverá ainda lugar à divulgação de facilitadores, terapeutas e locais de prática (e de apoio à prática) no Concelho de Lagoa, como um ponto de encontro convidativo para uma vida mais saudável e consciente.

As inscrições poderão ser efetuadas através de um formulário online disponível aqui. Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas no site oficial do evento ou no Facebook, bem como através do contacto telefónico 282 380 053.

Esta segunda edição do YogaFest contará com o apoio do município de Lagoa, União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, Convent’bio, Carvoeiro Clube de Ténis, estabelecimentos de comércio local e comunicação social local, regional e nacional, bem como das empresas Estorninho.biz, Photos4Life, FFotógrafo Shop, Balance Café, entre outras.