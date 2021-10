Sede do Loulé Criativo tem patente uma exposição de Design Colaborativo

Palácio Gama Lobo, em Loulé, terá patente até dia 2 de novembro mais uma exposição com o selo Loulé Criativo, dedicada ao resultado das colaborações mais recentes com parceiros externos.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, bem como aos sábados, das 9h00 às 15h00. Nesta mostra, os visitantes irão descobrir o resultado das mais recentes colaborações, quer dentro da comunidade do Loulé Criativo, integrando os residentes do Loulé Design Lab como os artesãos da Rede de Oficinas, como com as importantes parcerias com universidades, empresas e artesãos locais, designers e iniciativas promovidas pelo concelho.

O design colaborativo tem constituído um importante eixo de trabalho deste programa da Câmara Municipal de Loulé, como meio de desenvolvimento das artes tradicionais. Assenta numa política de parcerias, no diálogo e na criação de sinergias com todos os atores que possam contribuir com pensamento, troca de experiências e inovação.

Os estabelecimentos de ensino como a Universidade do Algarve e a Escola Secundária de Loulé têm sido parceiros deste projeto desde o seu início, possibilitando a vários estudantes, no seu programa de estágios curriculares, a oportunidade de aplicarem os seus conhecimentos em situações reais. Este ano, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa lançou um desafio aos alunos finalistas de Design de Equipamento para formarem duplas de trabalho com artesãos da Rede de Oficinas ou com residentes do Loulé Design Lab.

O tecido empresarial também integra os parceiros do Loulé Criativo. Exemplo disso é o Ombria Resort e a Quinta do Freixo, assim como o Restaurante Casa Velha, na Quinta do Lago, que encomendaram aos residentes do Loulé Design Lab produtos necessários à sua atividade na área da restauração e que foram desenvolvidos em estreita colaboração.

Já na área da moda, numa colaboração para um editorial de moda para a Revista Cristina realizado num pomar de amendoeiras em flor, o stylist Filipe Carriço criou uma série de acessórios em colaboração com os artesãos da Rede de Oficinas.