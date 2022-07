Secretário de Estado da Justiça visitou serviços de Registo de Monchique

Pedro Tavares, secretário de Estado da Justiça, visitou ontem, quarta-feira, dia 20 de julho, os serviços de Registo em Monchique.

O membro da tutela foi previamente recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Monchique, Paulo Alves, nos Paços do Concelho, tendo o autarca acompanhado depois a visita.

A vinda do secretário de Estado a Monchique teve como intuito conhecer a realidade do concelho no que toca a esta área da sociedade, perceber as principais necessidades dos serviços e identificar oportunidade de melhoria e âmbitos de intervenção.

Tendo em conta «as necessidades dos cidadãos e das empresas e o serviço público que este tipo serviço presta», é intenção do município «estabelecer um trabalho colaborativo entre agentes governativos».