De visita a vários equipamentos turísticos e culturais.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Álvaro Araújo, reuniu-se ontem, terça-feira, dia 17 de maio, com a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, para dar a conhecer um conjunto de equipamentos turísticos e culturais que a autarquia pretende requalificar e dinamizar.

Da lista de espaços visitados fez parte a antiga Pousada de Juventude de Vila Real de Santo António, um imóvel central mas desativado há mais de uma década e que necessita de uma intervenção urgente para impedir a sua degradação e assegurar a sua reabertura, aumentando a oferta de alojamento.

De acordo com o autarca de VRSA, «é intenção do executivo estudar um conjunto de soluções para, em conjunto com o Turismo de Portugal e a Movijovem – entidade responsável pela gestão da Rede Nacional de Turismo Juvenil – requalificar e reabrir a pousada situada na zona histórica pombalina da cidade, a qual foi uma referência no contexto regional».

Uma vez que o concelho possui uma Escola de Hotelaria e Turismo, «o objetivo passa também por alargar o contexto formativo à Pousada de Juventude, nomeadamente através do estabelecimento de parcerias que proporcionem aos alunos experiências de housekeeping (gestão e conforto do hóspede) em ambiente real».

Outro dos equipamentos turísticos visitados foi o Centro Cultural António Aleixo, no qual a autarquia pretende efetuar obras de requalificação de forma a ampliar a atratividade e conforto do edifício.

A Secretária de Estado também teve oportunidade de conhecer um projeto de alojamento para trabalhadores, bem como os planos de requalificação da pista e relvados do Centro de Alto Rendimento, situado no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Rita Marques visitou o Algarve com o objetivo de «manter um contacto próximo e regular com os territórios e entidades que podem contribuir para tornar este destino turístico nacional ainda mais competitivo».