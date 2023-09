Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional visita Água Monchique

A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional foi recebida por Vítor Hugo Gonçalves e José Almeida, CEO e administrador da empresa.

Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, acompanhada por José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, e por Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique, visitou a unidade industrial da Sociedade da Água de Monchique (SAM), na passada terça-feira, dia 19 de setembro.

Recebida pelo CEO da SAM, Vítor Hugo Gonçalves, e pelo administrador, José Almeida, que lideraram a visita, Isabel Ferreira teve oportunidade de ficar a conhecer com maior detalhe o percurso que a empresa tem vindo a percorrer nos últimos anos e que assenta essencialmente em três pilares que a catapultaram para o top 3 do sector das águas minerais naturais em Portugal: investimento em tecnologia e equipamento de ponta, qualidade e dedicação da equipa e a visão dos seus líderes.

A deslocação da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional ao interior algarvio teve como objetivo conhecer alguns dos bons exemplos made in Portugal, com localizações fora dos grandes centros e que, à partida, poderiam ser encarados como menos atrativos do ponto de vista do investimento.

«Exemplo de sucesso não só pelo seu produto único, água com pH 9.5; mas também por contrariar o status quo no que à localização diz respeito; pelo investimento em tecnologia de ponta e equipamentos de última geração; pela preocupação com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores; pelo envolvimento com a comunidade local; mas também pela inovação e pelo valor que tem aportado ao sector, sem nunca deixar de colocar em franca evidência a sustentabilidade ambiental, social e financeira da empresa, a Água Monchique é, hoje, uma referência», o que justificou a visita da governante.

«Uma excelente oportunidade de poder mostrar que no Algarve também se faz boa e produtiva indústria, a qual é fundamental apoiar numa perspetiva de diversificação económica da região», afirmou Vítor Hugo Gonçalves, CEO da SAM.

«Agradecemos a simpatia e sobretudo a vontade das entidades oficiais apoiarem o nosso projeto no interior do Algarve, numa zona de baixa densidade populacional e altamente carente de investimento», disse ainda.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional teve ainda oportunidade de conhecer as mais recentes inovações da Água Monchique, tais como o Spray de Água Termal Alcalina e a Monchique Natura, bem como toda a gama disponível e que tem sido, frequentemente, alvo de prémios e distinções.

Sobre a SAM:

A Sociedade da Água de Monchique SA (SAM) explora a concessão pública da água mineral de Monchique que se distingue pela sua unicidade e pelo seu elevado pH natural de 9,5. Esta especial composição confere-lhe características únicas que, pelos benefícios que aporta, contribuem para o bem-estar e para o equilíbrio do organismo.

Produto do Ano – Inovação Premiada pelos Consumidores em 2021 e 2022, a Água Monchique foi distinguida pelo Monde Selection de La Qualité com um «Grande Ouro», dois «Ouro» e com três estrelas douradas pelo International Taste Institute.

Em 2023, renovou a certificação como PME Líder e integrou pela primeira vez o ranking das 1000 Maiores e Melhores PME´s a operar em Portugal.