Secretária de Estado das Pescas visitou Vila do Bispo

Para uma reunião de trabalho com entidades locais.

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, esteve ontem, terça-feira, dia 12 de julho, em Vila do Bispo, para uma reunião de trabalho com a presidente da Câmara Municipal, Rute Silva, o capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma, o presidente da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Mário Galhardo e o representante da Organização de Produtores da Pesca do Cerco – Barlapescas, Fábio Mateus.

No encontro, foi debatido o alargamento das estruturas de culturas em águas marinhas, em mar aberto, ao largo de Sagres, e as condições de pesca no Porto da Baleeira.

A reunião contou ainda com a presença dos restantes membros do executivo da Câmara Municipal de Vila do Bispo.