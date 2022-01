Secretária de Estado das Pescas visitou ontem o Porto de Sagres

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e o presidente da Docapesca, Sérgio Faias, reuniram ontem no Centro de Interpretação da Lota de Sagres.

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e o presidente do conselho de Administração da Docapesca, Sérgio Faias, reuniram-se ontem, 19 de janeiro, no Centro de Interpretação da Lota de Sagres para debaterem as intervenções a realizar, pela Docapesca, na modernização do Porto da Baleeira.

A iniciativa contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, do capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma, do presidente da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Mário Galhardo, e do representante da Organização de Produtores da Pesca do Cerco – Barlapescas, Fábio Mateus.

No decorrer da reunião, Sérgio Faias informou que o concurso público que prevê o reposicionamento do Cais Flutuante de apoio à pequena pesca no Porto da Baleeira foi publicado no Diário da República, no dia 17 de janeiro, com um valor base de 84 mil euros (mais IVA) e com um prazo previsto de execução de 120 dias.

Outro assunto analisado foi o adiamento, por parte do empreiteiro, do arranque da empreitada de reabilitação da Ponte – Cais Sul do Porto da Baleeira, que estava prevista começar no passado mês de setembro.

Dada a importância destas intervenções no Porto da Baleeira para o concelho, a Câmara Municipal de Vila do Bispo continuará acompanhar a evolução das mesmas.