Secretária de Estado das Pescas ouviu profissionais do mar em Aljezur

Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos também se envolveu na visita.

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, deslocou-se a Aljezur para uma visita de trabalho, acompanhada do responsável pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) José Simão, no seguimento das missivas da Câmara Municipal em relação a problemas relacionados com a pesca e mariscagem.

A receção foi feita pelo presidente da autarquia, José Gonçalves e pelo Vereador António Carvalho, nos Paços do Concelho, onde, numa reunião, foram abordados temas como o defeso do Sargo, as zonas de pesca interdita no concelho entre outros.

De seguida, houve uma visita ao Portinho de Pesca de Arrifana e ao Portinho de Pesca do Forno, tendo sido proporcionado um encontro com as Associações locais ligadas à pesca.

A Associação de Pescadores de Arrifana e Costa Vicetina, representada pelo seu presidente Eugénio Arez, a Associação de Pescadores da Carrapateira, na pessoa de Fernando Rosado e ainda a Associação de Mariscadores Profissionais do Parque Natural, através do seu presidente Ricardo Costa, colocaram várias questões e problemas que sentem na sua atividade.

Desta reunião, saíram alguns pontos de compromisso a serem analisados, nomeadamente a interdição da pesca ao polvo, as questões do número de licenças dos mariscadores de apanha dos percebes, a situação do defeso do sargo, assim como algumas intervenções que são necessárias nestes portinhos, de modo a poderem ser alvo de apoio no próximo quadro comunitário.