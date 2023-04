«Sea Fest» juntou milhares de pessoas em Albufeira

O «Sea Fest» voltou a Albufeira para um programa repleto de concertos e atividades desportivas, durante as férias da Páscoa.

A Praça dos Pescadores recebeu mais uma edição do «Albufeira Sea Fest», nos passados dias 7 e 8 de abril, com dois dias dedicados ao Desporto e à Juventude, em que o convívio e a diversão foram garantidos através da participação de meia centena de skaters e as atuações dos melhores artistas albufeirenses.

À semelhança do ano passado, a Câmara Municipal de Albufeira e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água pensaram num programa recheado de atividades dinâmicas para os jovens e as suas famílias.

O desporto foi o grande rei destas férias da Páscoa, graças às demonstrações dos melhores atletas de skate, BMX e patins em linha, onde a grande novidade deste ano foi o circuito de street, com uma extensão de 30 metros.

Do programa constaram diversas atividades, como jogos tradicionais, insufláveis, atividades de educação ambiental, demonstrações de malabarismo, espetáculo de fogo e, ainda, as atuações de diversas bandas.

Daniel Vargas (The Voice), Quiassaca & Wavy, Associação LUEL, Ben & The Pirates, Ehliu, Subtil e Dj Henrique Pontes atuaram na sexta-feira, dia 7, sendo que o dia seguinte começou com o espetáculo de dança da associação «SOUL», seguindo-se os momentos musicais que ficaram a cargo de Britexx, Páchá, Hinge, No Time To Waste e Back 2 Back com os Dj Zé Black e China.

A noite ficou igualmente marcada pela atuação do rapper português, vocalista dos DaWeasel, Carlão.

«Trata-se de um evento que vem comprovar aquele que tem vindo a ser o nosso esforço em promover a cidade de Albufeira não só a nível nacional, como internacional», referiu José Carlos Rolo, presidente da autarquia.

O edil frisou ainda que «é importante que os nossos residentes e visitantes vejam Albufeira como um destino turístico que aposta em eventos culturais de referência. Esta cidade, além de ter um bom clima, tem uma boa gastronomia, uma excelente hospitalidade e grandes artistas e atletas», sublinhou.

Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira e responsável pelo pelouro do desporto e da juventude, revelou que «O Albufeira Sea Fest é um investimento no talento desportivo, musical e artístico dos jovens albufeirenses».

O autarca deixou ainda um convite especial a todos os presentes para as Festas do Basquetebol, que começam hoje, terça-feira, dia 11 de abril.

Este ano, o «Albufeira Sea Fest» homenageou Pedro Martins Lima, o pai do surf em Portugal, que faleceu, recentemente, aos 92 anos.

Refira-se que, no final do evento, foi sorteado um Skate Solidário da «Surf the Wave», uma marca criada por dois jovens empreendedores albufeirenses.