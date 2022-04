Sardinhada e animação marcam o 1º de Maio na Ribeira de Odeleite

Estão previstas várias atuações musicais e também um Mercadinho de produtos locais.

Odeleite vai voltar a estar em festa no 1º de Maio, domingo, a partir das 12h00, quando arranca a tradicional sardinhada.

A tarde será animada por um baile com o «Grupo + 2» e a atuação do Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines. Mais tarde, às 17h00, sobem ao palco as «7 Saias».

Em simultâneo, decorrerá um Mercadinho com venda de artesanato e doçaria local e regional.

Juntam-se ainda à festa «os encantos naturais da aldeia florida e da ribeira», onde será possível fazer divertidas atividades, pensadas para toda a família, como insufláveis, slide e canoagem.

As celebrações do 1º de Maio em Odeleite são uma organização da Junta de Freguesia de Odeleite, do município de Castro Marim e da Associação Social da Freguesia de Odeleite.