Coleção «Sardinha by Bordallo Pinheiro» conta agora com um design feito pelas crianças da Pediatria de Portimão.

«Vem brincar» é o nome dado pelas crianças internadas no Serviço de Pediatria da Unidade de Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), à sardinha que decoraram e que integra agora a coleção «Sardinha by Bordallo Pinheiro».

«A ideia de contactar a marca para eternizar os trabalhos que as crianças internadas no nossos serviço têm vindo a desenvolver, surgiu para assinalar o Dia Mundial da Criança, neste ano em que, por conta da pandemia, as habituais comemorações deste dia teriam que ser diferentes. Rapidamente a ideia ganhou forma e foi-nos proposto pela Bordallo Pinheiro que vestíssemos uma sardinha para a sua coleção» conta a Educadora Helena Calado.

«Foi com grande entusiasmo que as crianças se empenharam, à semelhança dos grandes artistas plásticos, e colaboraram na concretização desta ideia. Não podíamos estar mais contentes».

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito das atividades do sector educativo no Serviço de Pediatria da Unidade de Portimão.

Cada uma das crianças que contribuíram para este projeto já receberam um exemplar da Sardinha «Vem Brincar».

Chegados à época natalícia, já está disponível no mercado a sardinha do CHUA e dos seus pequenos utentes aqui.