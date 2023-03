Sapadores Florestais de São Brás de Alportel celebram cinco anos

Equipa de Sapadores Florestais do Município de São Brás de Alportel completa hoje os seus cinco anos de atividade contínua.

Ao serviço da comunidade são-brasense, desde 15 de março de 2018, a Equipa de Sapadores Florestais do município de São Brás de Alportel completa hoje os seus cinco anos de atividade contínua na missão de prevenção de incêndios rurais, valorização do território e proximidade com a população.

Sob coordenação do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, gerida pelo Município de São Brás de Alportel e integrada no Serviço Municipal de Proteção Civil, esta equipa tem vindo a desenvolver inúmeros trabalhos preventivos de extrema importância no território do município, tanto ao nível da Defesa da Floresta Contra Incêndios como na manutenção do espaço rural.

A limpeza e manutenção de caminhos e acessos em espaço rural ou florestal, a criação de Faixas de Gestão de Combustível na envolvente de infraestruturas, a limpeza e desobstrução de linhas de água são alguns dos trabalhos que os sapadores concretizam de forma contínua no concelho.

Próxima da comunidade, tem vindo a desenvolver ações de sensibilização, acompanhamento e apoio na realização de queimas, e um conjunto de ações de vigilância do espaço florestal e caso de necessidade, está devidamente equipada e preparada para a primeira intervenção e apoio ao combate nos incêndios rurais.

Importa recordar que o Sapador Florestal é um trabalhador especializado com perfil e formação específica adequados ao exercício das funções de gestão florestal e de defesa da floresta, e nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, o sapador florestal é um agente de proteção civil.

No âmbito das suas funções os sapadores florestais realizam as seguintes atividades:

Ações de estabilização de emergência que promovam a recuperação do potencial produtivo;

Instalação, manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de apoio à gestão rural;

Manutenção e proteção de povoamentos florestais, promovendo a gestão florestal e o controlo de agentes bióticos nocivos;

Sensibilização das populações;

Silvicultura de caráter geral;

Silvicultura preventiva, nomeadamente a gestão de combustível florestal, recorrendo a técnicas manuais, moto manuais, mecânicas ou fogo controlado, entre outras;

Vigilância, primeira intervenção e apoio ao combate a incêndios rurais, apoio a operações de rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo.

«A equipa de sapadores florestais tem sido fundamental, quer na concretização de trabalhos essenciais à prevenção, quer na articulação de ações com outras entidades parceiras, de forma a otimizar recursos e ampliar a capacidade de execução no território são-brasense.

«O trabalho realizado pelos elementos desta equipa de sapadores é essencial para a proteção e salvaguarda da nossa população e do nosso território», refere Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.