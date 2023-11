São Martinho inspira convívio nas aldeias de Castro Marim

As aldeias de Castro Marim vão acolher, entre os dias 10 e 12 de novembro, as celebrações do Dia de São Martinho, onde não faltam castanhas assadas.

O Dia de São Martinho é geralmente celebrado com os tradicionais magustos e em Castro Marim não é exceção, uma vez que por todo o concelho decorrem os preparativos para provar as primeiras castanhas e o novo vinho.

A aldeia do Azinhal abre a época das castanhas assadas, na noite de 10 de novembro, com o Largo do Mercado a recebe o tradicional magusto, a partir das 21h00.

No dia 11, sábado, o roteiro é mais alargado, com quatro festas de São Martinho.

Em Altura, a partir das 10h00, há a Feirinha da Castanha, junto ao Mercado Municipal. À tarde, a feirinha é animada por Ângelo Correia e pelo Rancho Folclórico de Santo Estevão.

Por sua vez, Castro Marim tem agenda a partir das 10h00, na Zona Envolvente à Casa do Sal, com uma feirinha. O magusto terá baile, a partir das 15h30, com Nelson Santos, seguindo-se a atuação do Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha (18h00) e espetáculo musical por Filipe Rodrigues (19h00). Haverá ainda um workshop para aprender a fazer pão de castanha, uma tradição também desta época.

Com as castanhas assadas e a jeropiga, em Odeleite, os festejos começam pelas 16h00, no Clube de Odeleite, e contam com a animação de Sandrine.

Já na Junqueira a festa faz-se a partir das 20h30, com a tradicional Merenda de Vizinhos e Magusto, na sede do Clube da Junqueira.

No dia seguinte, domingo, 12 de novembro, é a vez da Alta Mora, que acolhe o XVIII Convívio de São Martinho. O já conhecido passeio pedestre inaugura os festejos.

Encontram-se abertas as inscrições para o passeio pedestre que inclui almoço, através de e-mail (arcdaa@gmail.com), sendo necessário o envio de alguns dados (nome, nº de CC/BI e data de nascimento).

Segue-se o tradicional magusto e baile com Duo Reflexo, a partir das 14h00. Paralelamente decorre o Mercadinho de São Martinho, onde se poderá comprar diversos produtos locais, como mel, pão, queijo e artesanato.

Os convívios de São Martinho tratam-se de iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal de Castro Marim e organizadas pela Associação Recreativa e Cultural do Azinhal (A.R.C.A.) Junta de Freguesia de Castro Marim, Clube de Odeleite, Clube da Junqueira, Junta de Freguesia de Odeleite, Junta de Freguesia de Altura e Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora (ARCDAA).