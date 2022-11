São Martinho celebrado com magustos e animação em Albufeira

Albufeira vai multiplicar os magustos para honrar o Dia de São Martinho, lembrado todos os anos a 11 de novembro.

Como já é habitual em Albufeira, a data vai ser assinalada com o típico magusto e castanhas assadas, um pouco por todo o concelho,

Na Freguesia de Ferreiras, o magusto tem início às 16h00, no parque de estacionamento do Complexo Desportivo da Nora, com a atuação da cantora Rosinha, juntamente com o acordeonista Humberto Silva. A todos os que se juntarem ao magusto, poderão desfrutar de castanhas assadas e de água-pé.

Em Paderne, o programa estende-se das 14h00 às 20h00, na Praça Comendador António Libânio Correia (Praça Nova), onde os presentes, para além de terem a oportunidade de desfrutarem das castanhas, podem ainda participar numa prova de vinhos.

Na freguesia da Guia, o magusto tem lugar às 16h00, no Mercado Municipal. Haverá uma mostra de vinhos da Freguesia, castanhas assadas, música ao vivo e muita animação.