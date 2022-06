São Brás vai lançar projeto de ninho de empreendedorismo agrícola

São Brás de Alportel vai apostar num projeto de ninho de empreendedorismo agrícola, segundo revelou no II Fórum de Ideias de Negócio.

O município de São Brás de Alportel, através do Gabinete do Empreendedor, promoveu esta terça-feira, 14 de junho, a segunda edição do Fórum de Ideias de Negócio, com o objetivo de dar a conhecer novos projetos de empreendedorismo, promover a partilha de ideias de negócio e divulgar serviços e medidas de apoio.

Uma tarde plena de empreendedorismo, que permitiu dar o merecido «palco» aos empreendedores do concelho, permitindo dar a conhecer os mais diversos projetos em curso no concelho, motivadores da criação de parcerias que dinamizem a economia são-brasense.

Dirigindo-se aos presentes, o presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, frisou que este fórum pretende ser um espaço «para a partilha e criação de sinergias, para darem a conhecer e promoverem os vossos projetos» e deixou votos de que tanto os empreendedores como as empresas do concelho continuem a dar passos rumo ao sucesso que, naturalmente, também é o sucesso do concelho.

É com esse propósito que o município tem procurado desenvolver ferramentas e estratégias de promoção do desenvolvimento económico e de apoio às empresas do concelho. Ferramentas e estratégias que visam também atrair novos investimentos que possam reconhecer as vantagens de instalar empresas neste concelho que Vitor Guerreiro sublinhou ter uma localização privilegiada, boas condições para viver, trabalhar e investir e uma comunidade ativa e hospitaleira.

Destacando a valentia, persistência, resiliência e capacidade de inovação dos empreendedores são-brasenses, a vice-presidente Marlene Guerreiro que moderou o Fórum apresentou o novo projeto municipal de incubação de empresas: o Ninho de Empreendedorismo Agrícola, que virá enriquecer a Rede de Espaços de Incubação do município e que deverá estar disponível no último trimestre deste ano.

Um projeto que tem o intuito de ajudar empreendedores que querem dar os primeiros passos na produção agrícola, para comercialização, através da cedência temporária, com custos acessíveis, de parcelas de terreno do município, localizados junto à Circular Norte da vila.

Em 2020, o município abriu as portas do Espaço Coworking, em 2021 inaugurou o Ninho de Empreendedorismo 4 Olhos.

Em 2022, deverá nascer o terceiro projeto da Rede de Espaços de Incubação, com o novo Ninho de Empreendedorismo Agrícola.

Participaram neste evento as seguintes empresas e projetos empresariais:

Bindy;

Chaveca & Janeira;

Circular;

Cláudia Contreiras Interiores;

Grupo Amor aos Molhos;

Hortireel;

Motor Home Eco Park;

Nuno Clara – Microvegetais;

Portos House;

Raquel Taveira eventos;

Sister;

Substancia3d;

Sul Office;

UmArroba;

Un autre Monde – Centro de Bem-Estar;

Vintage Studios;

We Stream Algarve – Canal Interativo.

A estes juntaram ainda os testemunhos da coworker Eleutéria Sousa, cujo negócio está sediado no Espaço Coworking do município e de duas empreendedoras cujos projetos estão instalados no Ninho de Empreendedorismo 4 olhos, respetivamente Nívea Silva e Paula Sobral.