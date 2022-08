São Brás: Serra do Caldeirão é palco para umas «Férias em Festa»

Aldeia de Cabeça do Velho, no concelho de São Brás de Alportel, em pleno coração da Serra do Caldeirão, acolhe este fim de semana, dias 6 e 7 de agosto, a tradicional Festa de Verão, que integra nesta edição especial o roteiro das Aldeias de Portugal, com a iniciativa Férias na Aldeia.

Organizada anualmente pelo Futebol Clube da Cabeça do Velho, com o apoio da Câmara Municipal de São Brás, a Festa de Verão visa a valorização e preservação das tradições, saberes e sabores serranos, bem como a promoção dos produtos endógenos. Neste âmbito, a Festa tem início às 19h00 de sábado, dia 6, com o Mercadinho na Aldeia e petiscos serranos para degustação.

A noite convida a um pezinho de dança como grupo «Improviso» e a atuação de Andreia Viegas e João Martins, contando ainda com o momento mais aguardado da festa: o leilão de tabuleiros recheados com produtos típicos.

O Mercadinho na Aldeia reabre no domingo, às 19h00, para dar início à Festa que prossegue com petiscos serranos e muita animação ao som do Duo Reflexo, seguindo-se novamente o tradicional leilão de tabuleiros.

O programa de atividades integra um momento especial dedicado aos «Netos da Serra – os amigos da Lara», iniciativa de valorização das raízes familiares à Serra, assinalado entre avós e netos.

Um momento que traz à memória o Projeto Lara, de reabilitação da Serra pós incêndio de 2012, sensibilizando para a necessidade de preservação deste património natural, em especial pelas novas gerações.

A Festa de Verão termina ao som do Grupo Jasmim, com músicas tradicionais ucranianas, «como forma de afirmação cultural deste povo vítima de guerra», segundo a organização.

Férias na Aldeia da Cabeça do Velho

Na edição deste ano, a tradicional Festa de Verão terá uma componente familiar diferenciada, integrada na iniciativa Férias na Aldeia, da rota turística de valorização dos territórios rurais das «Aldeias de Portugal».

Uma nova dinâmica de valorização e promoção territorial coorganizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Associação In Loco, Futebol Clube Cabeça do Velho, Associação Turismo de Aldeia e Grupo de Trabalho da Serra de São Brás, que desafia famílias a vivenciar um fim de semana diferente em contacto com a natureza e a identidade local.

Neste âmbito, o programa de atividades contempla para sábado, a partir das 16h30, um piquenique na sombra, com iguarias serranas, seguido por um percurso pedestre por «Entre Vales, Fontes e Memórias da Serra do Caldeirão».

Findas as atividades diurnas, os participantes terão oportunidade de degustar o tradicional jantar de grão, reservando ainda para o final da noite um pezinho de dança no Baile de Verão da Cabeça do Velho, bem como a participação nas tradições locais de leilão de tabuleiros.

O amanhecer de domingo traz consigo novas experiências degustativas, um passeio pelo sobreiral para observação e contacto com a biodiversidade local e um ateliê de cortiça, dedicado à reutilização desta matéria prima nobre e ecológica na criação de novas peças utilitárias e decorativas.

As atividades das Férias na Aldeia terminam com um almoço convívio recheado de tradições gastronómicas e histórias de quem conhece a serra são-brasense na primeira pessoa.

Os últimos lugares para estas férias serranas encontram-se ainda disponíveis junto da Associação IN LOCO através do telefone 969 986 206 ou por e-mail.