São Brás quer «fazer dos desafios oportunidades» em fórum de Turismo

Encontro tem como objetivo «fazer dos desafios oportunidades» na área do turismo, perante o atual momento no contexto europeu e mundial.

O município de São Brás de Alportel promove já amanhã, quinta-feira, dia 31 de março, o fórum «Turismo, tempo de desafios», no Salão Nobre da Câmara Municipal, a partir das 15h00.

Segundo a autarquia, «nos tempos desafiantes que vivemos atualmente, este é o momento oportuno para repensar a realidade e mais uma vez fazer das dificuldades…oportunidades».

Este é o mote deste encontro em que o município criou momentos de apresentação de projetos e potencialidades na área do turismo, nos mais diversos domínios, fomentando por essa via a criação de sinergias e parcerias locais neste importante setor económico do concelho e da região.

O projeto Algarve for all, na área do turismo acessível, a Rota da EN2, que é um fenómeno de atratividade turística, a Rota Mediterrânica, a Quinzena Gastronómica, a Festa das Tochas Floridas e o programa de voluntariado «Somos Aleluia», no âmbito do turismo religioso, bem como a forte aposta no autocaravanismo, a Rota do Caldeirão e o projeto Aldeias de Portugal, na área do turismo de natureza, vão estar em destaque neste encontro em que o município pretende «fomentar sinergias no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento turístico, bem como dar a conhecer potencialidades, projetos e oportunidades».