São Brás presenteia colaboradores com vales para usar no comércio local

Habitual convívio natalício entre os trabalhadores e colaboradores do município é substituído, este ano, pela oferta de um vale de compras no comércio local.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel vai proceder à entrega, junto dos seus colaboradores, de 450 vales no valor de 25 euros, que podem ser utilizados num conjunto de estabelecimentos de comércio, produtos agroalimentares e restauração local.

Esta foi a forma que o município de São Brás de Alportel encontrou para assinalar esta época «de união e de fraternidade» e reconhecer o esforço e empenho de todos ao serviço da comunidade, num ano atípico e especialmente exigente, marcado por inesperados desafios, e na impossibilidade de realizar a habitual celebração natalícia. Ao mesmo tempo, a oferta estimula a economia local.

A entrega destes «Vales Oferta Trabalhadores» integra o conjunto de medidas suplementares de apoio à economia local no período de natal, traduzindo-se numa injeção direta de cerca de 11500 euros nos estabelecimentos de comércio e restauração local. Este apoio, segundo a autarquia, poderá ainda ser alargado, «dado que a utilização dos vales pode incentivar mais compras».

Os apoios suplementares à economia local no período de Natal fazem parte das iniciativas no âmbito do Fundo Municipal de Emergência COVID-19, sob o mote «Compre Cá Dentro – Neste Natal, faça as suas Compras no Comércio Local. Mime os Seus, Cuide de Todos!».

Entre estas medidas suplementares, está abrangido o Sorteio Semanal de Natal que tem envolvido o comércio e a restauração local, com a oferta de 120 vales num valor global de 3500 euros, e a oferta de vales para serviços locais, a atribuir a participantes em iniciativas locais. Destaque, também, para o lançamento do Catálogo de Natal do Comércio Local, com versão física e digital.