São Brás prepara celebração dos 111 anos da Implantação da República

Celebrações com colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Banda Filarmónica.

O município de São Brás de Alportel assinala os 111 anos da Implantação da República amanhã, terça-feira, dia 5 de outubro, feriado nacional, com a cerimónia de hastear da Bandeira e momentos musicais protagonizados pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, no âmbito do Festival Música e Monumentos.

Assim, às 10h00, com a colaboração de elementos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Banda Filarmónica, realiza-se junto aos Paços do Concelho a cerimónia de Hastear da Bandeira, com um programa adaptado ao Plano de Contingência do município para a prevenção de contágio por COVID-19.

As atuações da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, às 10h30 no Adro da Igreja Matriz e às 11h15 no Largo de São Sebastião, decorrem no âmbito do Festival Música e Monumentos, uma iniciativa da Confederação Musical Portugal (CMP).