São Brás leva a sua exposição sobre desenvolvimento sustentável a Faro

Mostra é de acesso gratuito.

A exposição de sensibilização ambiental «Desenvolvimento Sustentável Precisa-se!», elaborada pelo município de São Brás de Alportel e cofinanciada pelo Fundo Ambiental, vai estar patente ao público na sala de exposições da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), em Faro, de 11 a 29 de outubro.

Esta iniciativa acontece no âmbito da Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental 2021 (SEIVA 2021 (20+) Seiva | Facebook), promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Rede Hidrográfica do Algarve (APA – ARH do Algarve).

A exposição, preparada pelo Núcleo de Educação Ambiental dos Serviços Municipais de Educação Ambiental de São Brás de Alportel, debruça-se sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da área do ambiente.

«Cento e noventa e três estados do planeta, sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), entre eles a União Europeia, estabeleceram objetivos para serem alcançados até 2030, alertando para as várias metas a atingir e as medidas que qualquer um de nós pode e deve tomar para #fazerasuaparte», explica a autarquia.

Depois da inauguração na Quinta do Peral – Centro de Interpretação e Educação Ambiental, esta exposição entrou na sua fase de itinerância, tendo já passado pelo Cineteatro São Brás e viajando agora até Faro, onde será inaugurada a 11 de outubro, segunda-feira, às 10h00.

Gratuita, a exposição estará disponível ao público nos dias úteis, das 10h00 às 17h00. É possível o agendamento de visitas de exploração para grupos, escolares ou não, dinamizadas pela equipa do Europe Direct Algarve e da Quinta do Peral.

Para marcação de visitas e outras informações está disponível um endereço de e-mail. Encontra-se também disponível uma visita digital no Youtube do município de São Brás de Alportel, aqui.