São Brás lança catálogo de Natal do Comércio Local

Publicação surge no âmbito dos apoios suplementares à economia local em período de natal.

O município de São Brás de Alportel lançou este ano um catálogo de Natal do Comércio Local, numa publicação disponibilizada a toda a população, em formato digital e em papel, e que ao longo de 64 páginas dá a conhecer 55 diferentes estabelecimentos são-brasenses e as suas sugestões para as ofertas desta época festiva.

«Dos acessórios de moda à cosmética, das lojas de vestuário para adultos e crianças ao calçado, passando pelas retrosarias, os artigos para o lar e de decoração, os eletrodomésticos, as flores, drogarias, papelarias e ainda uma vasta gama de produtos alimentares e até sugestões literárias e solidárias, são muitas as opções e sugestões para compor o sapatinho dos são-brasenses este ano», enaltece o executivo.

Esta iniciativa partiu do Gabinete do Empreendedor da Câmara Municipal, em parceria com o Gabinete de Cultura e com produção gráfica do Gabinete de Comunicação.

O catálogo em formato digital está disponível no website do município, que deixa uma nota à população: «se não recebeu a versão em papel na sua caixa de correio, procure-o nos estabelecimentos do comércio local ou nos serviços municipais».