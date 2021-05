São Brás junta 15 jovens do concelho para uma Mostra de Arte

Exposição pode ser visitada até final de maio.

A Galeria Municipal de São Brás de Alportel juntou cerca de 15 jovens do concelho com trabalhos nas diversas manifestações artísticas para a exposição «ARTrEve-te – Mostra de Arte Jovem», inaugurada na sexta-feira, dia 7 de maio, e patente ao público até ao final do mês.

A mostra nasce de um desafio lançado pelo município aos jovens, e contou com coordenação do Espaço Jovem, em parceria com o Gabinete Municipal de Gestão Cultural e Eventos.

Quinze jovens aceitaram o repto: Adriana Reis, conhecida como Nascha, participa com peças feitas em madeira; Adriana Urbano expõe um conjunto de fotografias; a designer Ana Eusébio apresenta as suas co-criações na marca de moda sustentável LESS buy.less, enquanto Beatriz Correia participa com várias paisagens que fotografou. A área da literatura também está presente nesta mostra jovem, através de Yara Magalhães.

Carlota Guerreiro dá a conhecer os seus trabalhos na área de design, enquanto Catarina Ramos, atual presidente da direção da Associação de Designers do Sul, apresenta vários retratos.

Leandro Gomes expõe uma seleção de desenhos, enquanto José Eduardo Coelho participa nesta exposição com trabalhos de pintura, que tem vindo a desenvolver com a ajuda da sua assistente pessoal desde 2020.

Ainda na área da pintura, a ARTrEve-te conta com a participação da jovem Samira Rocha. Os fotógrafos Leonardo Marques e Ricardo Belela também aceitaram o convite do município, à semelhança de Maisie Rosso, uma jovem que recorre à pintura para mostrar as maravilhas do nosso planeta ao mesmo tempo que alerta para a importância de proteger o planeta.

O momento de inauguração contou ainda com a participação musical da voz de Beatriz Pereira e música de Nuno Martins.