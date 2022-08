São Brás: Feira da Serra 2022 bateu recorde de bilheteira

Depois de uma paragem forçada pela pandemia, a Feira da Serra de São Brás de Alportel regressou no passado fim de semana e contou com cerca de 38.600 visitantes, numa edição que superou as expetativas e os números de 2019.

Inaugurada no passado dia 28 de julho, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, a Feira da Serra reafirmou assim a sua componente ambiental e de sensibilização para o futuro da Serra e das suas gentes.

«Um caminho que passa pela prevenção, sensibilização e de valorização dos produtos endógenos como forma de fixação de pessoas e fortalecimento da dinâmica económica dos territórios», segundo a organização.

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, sublinhou o «investimento da autarquia neste que é o maior evento do concelho e que em quatro dias convida milhares de visitantes a regressar 365 dias a São Brás de Alportel e ao Algarve».

O autarca referiu ainda que «o município assumiu com seriedade o compromisso para a adaptação e mitigação das alterações climáticas e em especial para a eficiência hídrica, encontrando-se a decorrer um conjunto de ações e medidas que visam contribuir de forma sólida para a redução da pegada ecológica e consequente minimização dos impactos ambientais».

No recinto, a Feira da Serra apresentou-se «a mais jovem de sempre». O certame alcançou o recorde de jovens voluntários, 80, e inaugurou o novo Palco Jovem, por onde passaram cerca de 70 jovens e se apresentaram novos projetos musicais e artísticos da região. Este palco contou ainda com um momento muito especial: a assinatura do Protocolo entre o município e a Federação Nacional de Associações Juvenis, a consolidar a adesão do município à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude.

Já o Palco Principal da Feira «superou todas as expetativas», com os D.A.M.A, no primeiro dia da Feira e o tributo aos eternos Queen com «Break Free – Queen’s Tribute Show», na sexta-feira. No sábado, o palco foi inundado pelo comércio local no São Brás Fashion, numa parceria entre o município, a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve e lojistas, com o apoio de salões de cabeleireira e estética e a participação de jovens modelos são-brasenses, que abraçaram uma vez mais este desafio. Seguiu-se a atuação de Carlão. No domingo, foi a voz de Bonga a encerrar o programa.

Juntaram-se o Palco Sonoridades, o Palco Jovem e o Palco Sabores, com atrativos para todas as idades, e ainda o Picadeiro, que além de demonstrações regulares de equitação, proporcionou experiências de batismo de equitação e contacto com os cavalos aos mais pequenos, reservando ainda espaço para espetáculos equestres todas as noites.

Destaque ainda para o novo espaço «Mar da Serra», que trouxe aromas de maresia ao recinto num bar de praia onde não faltaram as pranchas de surf são-brasenses «Ferox», com sugestões serranas que refrescaram os «turistas».