São Brás entra em 2021 com festa de «Fim de Ano aí em Casa»

Programa online para brindar ao novo ano «com esperança e solidariedade».

O município de São Brás de Alportel preparou um programa especial para a noite de Passagem de Ano, quinta-feira, dia 31 de dezembro, em formato digital, disponível nas suas redes sociais, tendo presentes as restrições determinadas para esta época em contexto de pandemia e de prioridade máxima à prevenção do contágio por COVID-19.

No dia 31 de dezembro, a partir das 22h00, a festa de «Fim de Ano aí em Casa» passa no Facebook, no Instagram, no Youtube e também no Meo Kanal 205250.

A animação musical está por conta dos músicos são-brasenses David Brito, Luís José, Ruben Filipe, Valter Reis, Vítor Alves e Tiago Mendonça, «num gesto de apoio e solidariedade para com um dos setores mais atingidos pela pandemia», lembra a Câmara Municipal.

Este é «um convite aos são-brasenses, presentes em todos os cantos do mundo e todos quantos se queiram juntar, para uma festa online preparada para ser vivida, de forma segura e muito divertida, em casa, onde não vai faltar a música para um bailarico caseiro e um brinde a 2021 com esperança e solidariedade».

A iniciativa é promovida pelo município de São Brás de Alportel e conta com o apoio de instituições locais, «e para além de proporcionar bem estar a toda a comunidade, tem como objetivos apoiar artistas são-brasenses que este ano se viram privados da sua atividade artística em eventos, e prestar homenagem aos verdadeiros heróis que esta noite, como em todas as noites, dão continuidade à missão de servir a comunidade e que este ano têm superado o seus limites, a bem de todos».