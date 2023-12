São Brás e Lions Clube Vilamoura unem-se pelos utentes do CMRSul

O Lions Clube Vilamoura e a autarquia de São Brás dotaram o CMRSul com 10 novos televisores e um ecrã para apoio a um conjunto de práticas.

A pensar no bem estar dos utentes do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (CMRSul), a Câmara Municipal de São Brás de Alportel juntou-se ao Lions Clube Vilamoura numa iniciativa solidária que possibilitou dotar o internamento desta unidade de saúde com 10 novos televisores, bem como adquirir um ecrã com maiores dimensões para apoio a um conjunto de praticas necessárias.

Conscientes de que passar a quadra natalícia num internamento hospitalar é uma realidade ainda mais difícil, as entidades parceiras uniram esforços para que estes equipamentos pudessem estar ao dispor dos utentes o mais brevemente possível.

A entrega dos equipamentos foi concretizada ontem, dia 19 de dezembro, num momento que contou com a presença de Vítor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro, vice-presidente, acompanhados por Jorge Madeira, presidente do Lions Clube Vilamoura, Rosa Guerreiro, vice-presidente e Fátima Madeira e Rui Magalhães, dois membros do clube que entregaram simbolicamente os artigos a Arminda Lopes, diretora clinica do CMRSul.

Uma iniciativa solidária que resulta do trabalho desenvolvido em parceria e proximidade pelo município e pelo Lions Clube Vilamoura, dedicado à concretização de vários projetos de relevância junto da comunidade.

Desta feita, o município apoiou com 1.000€ a aquisição dos referidos aparelhos para as enfermarias, combatendo assim os momentos de pausa entre tratamentos e terapias, tão difíceis de passar para quem aguarda recuperação.

Marlene Guerreiro, responsável pelo pelouro da ação social, manifestou a sua satisfação pelo alcançar de mais esta conquista solidária e reforçou a importância deste trabalho de parceria na otimização de recursos e respostas sociais, deixando uma mensagem de solidariedade para com todos os utentes e famílias.

Seguiu-se a intervenção de Jorge Madeira que sublinhou o papel do Lions Clube Vilamoura, com 107 anos de atividade solidária em todo o mundo, numa missão partilhada por milhares de membros, e a profícua parceria com o município de São Brás de Alportel.

«Um trabalho de voluntariado e apoio a muitas causas, sempre com o mesmo objetivo: ajudar o próximo», referiu.

No encerramento, Vitor Guerreiro enalteceu a atitude pró-ativa do Lions Clube de Vilamoura neste trabalho concretizado em parceria com a autarquia em prol do bem-estar dos utentes do CMRSul, numa mensagem de esperança dirigida a todos.