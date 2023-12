São Brás é de novo «Autarquia Familiarmente Responsável»

Município de São Brás de Alportel foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, com o Prémio «Autarquia Familiarmente Responsável».

O município de São Brás de Alportel foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, com o Prémio «Autarquia Familiarmente Responsável», atribuído a 6 de dezembro pelo Observatório das Famílias Familiarmente Responsáveis.

Trata-se de uma distinção que visa reconhecer o trabalho desenvolvido pelas autarquias de todo o país, ao nível das políticas públicas e das medidas adotadas para apoiar as famílias no equilíbrio entre a vida laboral e familiar.

A candidatura apresentada por São Brás de Alportel reflete de forma exaustiva as respostas dadas, de forma transversal, a todas as famílias com o objetivo de promover a qualidade de vida de pais, crianças e jovens no seu pleno.

A Componente de Apoio às Famílias, as atividades de animação e apoio à Família; o Programa de Apoio Vale + com medidas de apoio, tais como o VALE + Educação, Vale+ Natalidade, Vale + Saúde; o Vale + formação; o acesso ao pré escolar público a todas crianças são-brasenses; a oferta de atividades lúdico-pedagógicas promovidas pela Biblioteca Municipal, Quinta do Peral, entre outros espaços são apenas alguns exemplos esta dinâmica centrada no bem-estar familiar.

A nível social e a pensar nas famílias mais desfavorecidas existem ainda medidas complementares como as tarifas sociais; as taxas diferenciadoras de Imposto Municipal sobre Imóveis para famílias com filhos; o Programa «Mão Amiga» de apoio social de cariz habitacional; os Programas Municipais de Apoio ao Arrendamento; entre muitas outras iniciativas de apoio a quem mais precisa que fazem a diferença no dia a dia das famílias são-brasenses.

«Para o Município de São Brás de Alportel, este prémio é um reconhecimento com um significado muito especial pois dignifica o esforço e empenho da autarquia, nas mais diversas áreas de intervenção, e das diversas equipas que trabalham com uma mesma missão de promover a qualidade de vida e o bem estar das famílias, valorizando o trabalho em parceria e em rede com as diferentes associações e entidades na otimização de respostas promotoras de estabilidade social e harmonia familiar», refere a vice-presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro.