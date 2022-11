Município de São Brás de Alportel entregou 50 almofadas coração à Associação Oncológica do Algarve, feitas à mão.

Estas almofadas vão apoiar 50 mulheres que lutam contra o cancro da mama e foram produzidas com o apoio do município, sob coordenação do Gabinete Municipal de Turismo e a colaboração solidária e voluntária de um conjunto de artesãs da Casa do Artesão de São Brás de Alportel.

Um projeto que vai prosseguir e que avança também para a produção de próteses provisórias

No Mês Rosa, que pretende sensibilizar para a prevenção do cancro da mama, o município de São Brás de Alportel entregou à Associação Oncológica do Algarve o resultado de nove meses de trabalho do projeto «Almofadas Coração», que vão apoiar mulheres que sofreram intervenções cirúrgicas em virtude da sua luta contra o cancro da mama.

Da colaboração do Gabinete Municipal de Turismo e dos artesãos da Casa do Artesão de São Brás de Alportel resultaram as primeiras 50 almofadas coração, estando mais almofadas em preparação.

Para a execução deste trabalho, o município facultou os tecidos e enchimentos necessários para que as mãos solidárias das artesãs pudessem trabalhar. Um projeto que foi acarinhado também por algumas colaboradoras da Câmara Municipal que decidiram contribuir com alguns tecidos.

O projeto da Associação Oncológica do Algarve contempla anda a criação de próteses provisórias para as suas utentes. Nesse sentido, esta equipa solidária vai também iniciar a produção das próteses provisórias.

«Este é mais um exemplo da solidariedade dos são-brasenses» sublinhou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, no ato da entrega deste primeiro lote de almofadas, que decorreu na quinta-feira, 27 de outubro, no culminar do programa de atividades deste Mês Rosa, após ter sido apresentado de forma sucinta, pela vice-presidente Marlene Guerreiro, o percurso de parceria já trilhado, que conduziu a este feliz dia, que pretende ser uma mensagem de esperança para todos os que lutam contra o Cancro.

Este projeto vai continuar e agora a comunidade vai ser convidada também a ajudar a confecionar as almofadas ou a contribuir para a aquisição de materiais.

Este é mais um apoio que o município de São Brás de Alportel presta à Associação Oncológica do Algarve em prol da saúde da comunidade, no âmbito de um protocolo de colaboração existente.

Ambas as entidades já contam com uma longa relação de colaboração que foi agora formalizada e reforçada com o alargamento do apoio prestado pelo município à associação, tanto em termos de divulgação de campanhas, realização de rastreios e de outras iniciativas da associação como é o caso do Movimento Oncológico pela Vida (Mov.ON), as campanhas de sensibilização e prevenção do cancro da pele, a mamamaratona e ações de sensibilização no concelho.

Na ocasião, a presidente da direção da Associação Oncológica do Algarve, Maria Lurdes Pereira, dirigiu uma mensagem emocionada de agradecimento por esta colaboração e referiu alguns dos grandes projetos e desafios que a associação tem em mãos.