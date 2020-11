Três dezenas de jovens são-brasenses, «extraordinários e exemplares nas mais diversas áreas de atividade», foram nomeados pela comunidade.

A votação esteve em curso até 26 de novembro e os resultados serão conhecidos já amanhã, sábado, dia 28 de novembro, na Gala dos Prémios Juventude – São Brás de Alportel 2020, que será transmitida em direto na página de Facebook do município, às 21h30, a partir do Cineteatro São Brás, onde apenas estarão presentes os jovens nomeados.

Para esta edição, em 11 diferentes categorias, estão nomeados 27 jovens. Depois de um processo de nomeação em que a Câmara Municipal desafiou a comunidade a sugerir jovens a integrar a lista de nomeados de 2020, e após a escolha da Comissão Organizadora, a iniciativa entrou na fase de votação que decorreu até 26 de novembro, em diversos locais do concelho.

Assim, estão nomeados para a categoria «Artes» Adriana Reis, Maisie Rozzo e Rafael Guerreiro. Para a categoria «Artes – Dança», estão nomeadas as jovens Beatriz Chaveca, Beatriz Prazeres e Susana Ferreira. Na categoria «Carreira», figuram Catarina Demony, Paulo Niza e Ricardo Catarino.

Na área da cidadania, estão nomeadas Isa Vicente e Mariana Soares, enquanto Lúcia Santos, Maria Inês Costa e Mónica Rocha estão nomeadas para a categoria «Ciência e Investigação».

Beatriz Martins, Maria Inês Vilhena e Raquel Correia são as jovens nomeadas para a categoria «Desporto», enquanto Ana Rosária, Miguel Vaz e Vasco Ventura são os jovens nomeados para a categoria «Desporto – formação».

O empreendedorismo jovem também tem lugar nestes prémios, com a nomeação de Ana Beatriz de Jesus, Catarina Gago e Luís Madeira.

Para a categoria «Letras» foram a votação os jovens Indalécio Sousa, Margarida Brito e Tânia Vaz, enquanto Diogo Ramos, Paulo Sousa e Pedro Ribeiro estão nomeados para a categoria «Música».

A solidariedade jovem não é esquecida nesta iniciativa, que este ano que este ano dá a conhecer o trabalho dos jovens Miguel Martins e Nuno Teixeira.

A par das nomeações da comunidade nas diversas categoria, o município de São Brás de Alportel aprovou ainda, em reunião de câmara de 10 de novembro, a entrega do Galardão «Prémio Juventude Município» a um conjunto de jovens e grupos de jovens, nomeadamente André Nunes, Beatriz Bernardo Alexandre (a título póstumo), Fábio Gonçalves e Fabiano Garcia, Guilherme Jesus, Sandro Fidalgo e a Fábio Reis. A distinção chega ainda ao Clube de Natação de São Brás de Alportel, ao Clube de Ténis e Paddel de São Brás de Alportel, aos jovens participantes na II Gala «São Brás a Cantar», aos jovens vencedores do Prémio Ilídio Pinho 2019/2020 e ainda aos jovens participantes nos projetos de voluntariado «Apoio Maior» e «Florestas Nossas».

Na Gala dos Prémios Juventude 2020 serão ainda entregues prémios a Daniel Pacheco, melhor aluno finalista do ano letivo 2018/2019 e a Daniela Bernardino, do ano letivo 2019/2020, no escalão sempre dirigido aos melhores alunos finalistas do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.

Os Prémios Juventude nasceram em 2004 e, desde então, de dois em dois anos, distinguem os jovens são-brasenses que pelo talento, empenho e dedicação, se têm destacado de forma extraordinária, exemplar e inspiradora, constituindo um bom exemplo para as gerações mais novas.

A Gala produzida em formato adaptado, após ser transmitida em direto na pagina do município no Facebook, será posteriormente disponibilizada, nas redes sociais (Facebook e Instagram), no YouTube e no Meo Kanal do município (205 250).