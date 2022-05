São Brás dedica maio aos jovens com programa intenso de atividades

São Brás de Alportel desafia jovens para um programa recheado de arte e empreendedorismo.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel preparou um vasto programa para o mês de maio, dedicado aos jovens.

Nesse sentido, durante esta primeira semana de maio, o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas tem em curso a semana «Escola em Movimento», com a Feira das Ciências, a Feira das Profissões, visitas, ateliês diversos e a pintura do mural do patrono da escola, Bernardo de Passos, no âmbito do Projeto «A Escola é Nossa, queremo-nos sentir bem nela».

Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, decorreu às 15h05 um momento especial deste programa: as Jornadas da Juventude, no Auditório da Escola Secundária José Belchior Viegas, onde foram abordados temas como o empreendedorismo, voluntariado e a participação.

Também hoje, a partir das 18h30, os jovens são convidados a participar na reunião de preparação para a criação da Assembleia Jovem de São Brás de Alportel. O encontro decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal e será também o momento para o lançamento do Concurso de Ideias Artísticas para a Rotunda do Saber.

Um dos pontos altos do programa acontecerá amanhã, sexta-feira, dia 6 de maio, às 18h00, na Galeria Municipal, com a exposição da 2.ª edição do ATReEve-te – Mostra de Arte Jovem. Esta exposição nascida de um desafio lançado aos jovens artistas são-brasenses e que foi aceite por 25 deles, que vão apresentar trabalhos em áreas como desenho, manipulação digital, fotografia, pintura, música, estilismo, artesanato em tecido, cutelaria, arte digital e ilustração.

Durante a inauguração desta exposição será ainda lançada a edição de 2022 dos Prémios Juventude.

Já para a próxima terça-feira, dia 10 de maio, às 19h30, está marcada uma homenagem a Gonçalo Assunção, jovem são-brasense, navegador de rally, que partiu de forma abrupta em maio de 2021, «uma das promessas do concelho nesta área desportiva». O Polidesportivo Municipal receberá, assim, o nome de Polidesportivo Municipal – Gonçalo Assunção.

Este mês jovem terminará ainda um momento lúdico-festivo: o Concurso Miss e Mister Escolas, que tem início marcado para as 21h30 do dia 27 de maio, numa iniciativa promovida pela Associação de Estudantes da Escola Secundária José Belchior Viegas e que conta com o apoio do Agrupamento de Escolas e do Município de São Brás de Alportel.