São Brás de Alportel iniciou dia 5 de setembro, mais uma fase da obra de Beneficiação do Troço Central da Avenida da Liberdade.

No âmbito do Plano Municipal de Acessibilidade e do Plano Municipal de Eficiência Hídrica, o município de São Brás de Alportel está em curso, desde segunda-feira, a segunda fase de beneficiação do troço central da Avenida da Liberdade.

A obra visa a substituição da rede de abastecimento de água, a renovação de passeios e acessibilidade e a requalificação do separador central e da faixa de rodagem.

E, uma vez que se trata do centro da vila, a execução dos trabalhos, adjudicados à empresa J. Brito – Sociedade de Construções, Lda pelo valor de 105.100,63 euros, acrescidos de IVA, está a ser planeada «de modo a condicionar ao mínimo a circulação», refere a Câmara Municipal. Ainda assim, estão previstas interdições na circulação normal de trânsito na fase final da intervenção.

Os princípios base desta estratégia de renovação urbana que a autarquia são-brasense tem vindo a realizar de forma faseada, passam por «tornar o espaço público acessível e seguro para todos, melhorar a imagem urbana, tornando-a mais atrativa para residentes e visitantes, e tornar mais eficiente a distribuição de água e energia».