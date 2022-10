São Brás de Alportel tem 70 mil euros para Orçamento Participativo 2023

São Brás de Alportel lança Orçamento Participativo 2023 sob o lema «as suas ideias dão futuro» e 70 mil euros para investir.

Sob o lema «as suas ideias dão futuro», o município de São Brás de Alportel volta a desafiar a comunidade a apresentar as suas propostas/projetos de investimento, em mais uma edição do Orçamento Participativo, para a uma cidadania ativa

Nesta edição, além da possibilidade de apresentar propostas de investimento, nas mais diversas áreas de atuação do município, o executivo lança novamente aos munícipes um desafio: disponibiliza 70 mil euros definidos em orçamento, para concretizar a proposta apresentada e mais votada pelos munícipes.

Decorre até ao final do mês de outubro o período de apresentação de propostas/projetos, por parte dos munícipes, que poderão utilizar formulários próprios ou, de forma muito acessível e prática, utilizar o formulário de preenchimento online.

Depois de analisadas as propostas, mediante uma análise técnica, sendo verificada a sua exequibilidade e adaptação ao investimento base, as propostas que reunirem estas condições, sob deliberação da Câmara Municipal, são colocadas a votação num segundo momento de participação cívica da comunidade marcado para a segunda quinzena de novembro.

Após este novo desafio lançado à comunidade, em dezembro, será anunciada e apresentada a proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2023.

O projeto mais votado será incluído no Orçamento Municipal de 2023 para a sua concretização.

Envolver a comunidade na vida e no futuro do concelho de São Brás de Alportel é o objetivo deste instrumento de gestão pública participada que a autarquia iniciou em 2006. Desde então, os munícipes têm demostrado a sua capacidade para pensar o concelho, com propostas apresentadas e com contributos muito válidos para ajudar o executivo nas suas decisões.

A criação do Parque Roberto Nobre, do Espaço Desportivo do Jardim Carrera Viegas, da Praça da República ou do Parque das Amendoeiras, a Reabilitação da Entrada Nascente, a ampliação da rede de passeios acessíveis, envolventes à Rotunda da Liberdade; a construção do Parque Canino e até o Skate Parque são exemplos de equipamentos e projetos que nasceram justamente de propostas apresentadas ou defendidas pelos munícipes nos Orçamentos Participativos, que trouxeram para a rua o processo de elaboração do orçamento.

Para esta edição, o município reservou 70 mil euros para concretização do projeto vencedor, estando em curso até ao final de outubro, a fase de apresentação de ideias/propostas de investimento.

Cada proposta deve ser acompanhada de uma breve descrição, estimativa de orçamento e outros documentos que possam ajudar a perceber o projeto em causa. Os formulários de participação estão disponíveis na Câmara Municipal, nos serviços municipais e online.

As propostas podem ainda ser enviadas por email (orçamento.participativo@cm-sbras.pt).

O município de São Brás de Alportel mantem esta iniciativa que, ano após ano, tem-se demonstrado um exercício de planeamento da maior importância tanto na promoção de uma comunidade mais ativa e participativa assim como na promoção de uma maior proximidade entre os munícipes e a autarquia.