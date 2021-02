São Brás de Alportel reconhece e louva os seus profissionais de saúde

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprova moção de louvor a profissionais de saúde são-brasenses que combatem pandemia

A Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprovou uma moção de louvor e reconhecimento aos profissionais do concelho que estão na linha da frente no combate à pandemia da COVID-19.

A moção apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Socialista (PS) na Assembleia Municipal de São Brás de Alportel foi aprovada por unanimidade, esta quinta-feira, 25 de fevereiro.

Moção de louvor e reconhecimento

Completaremos daqui a cinco dias, a 2 de março de 2021, um ano sobre a data em que foi registado o primeiro caso de infeção por COVID-19 em território português.

Um ano de pandemia causada pelo novo Coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde viria a decretar 9 dias depois, a 11 de março de 2020.

Um ano de medo e de incerteza, de angústia, de distância e de solidão.

Um ano que ceifou milhões de vidas em todo o mundo e mudou a vida de muitas mais.

Mas também, e sobretudo, um ano de combate diário, pela vida pela esperança, pelo futuro!

Ao longo dos últimos 12 longos meses, um duro desafio foi colocado à capacidade de resposta dos sistemas de saúde, dos governos, dos países, das comunidades.

Pelo país fora, os hospitais e as unidades de saúde chegaram ao limite das suas capacidades, não apenas em espaço físico ou na disponibilidade dos equipamentos, mas sobretudo ao nível dos recursos humanos.

Homens e mulheres, exaustos, a lutar sem tréguas há largos meses, contra este inimigo invisível, são profissionais de saúde, bombeiros, agentes de segurança, assistentes sociais, cuidadores, são heróis sem rosto, que resistem e continuam, dia após dia, a superar o cansaço e o afastamento dos seus entes queridos, para honrar o seu compromisso com a vida humana.

Neste valoroso exército anónimo, encontram-se muitos são-brasenses, por berço ou coração, a honrar esta missão, pelo bem de todos, a desempenhar de forma exemplar as suas funções nas unidades de saúde, nas corporações de bombeiros, nas forças de segurança, nas instituições sociais, nos lares e residências, do nosso concelho da nossa região, do país e por esse mundo fora marcando, com o seu trabalho, tantas vezes, a diferença entre a esperança e o desespero, a vida e a morte.

Nesta data com tão importante significado, que é a soma de um ano inteiro neste combate sem tréguas, gostaríamos de propor que esta Assembleia Municipal se associasse ao Voto de Louvor que em boa hora, a 2 de fevereiro, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, e do qual nasceu a Campanha de Sensibilização à Comunidade e de Valorização dos Profissionais são-brasenses na Linha da Frente no Combate à Pandemia.

Entendemos que, enquanto autarcas, cidadãos ativos na comunidade, não podemos ser indiferentes a esta dura realidade, aos rostos por detrás dos números, e por isso, pretendemos juntar-nos a este merecido reconhecimento público, prestando todo o nosso apoio e homenagem a todos estes valorosos heróis, muito especialmente aos heróis do nosso concelho, presentes nas mais distintas unidades de saúde da região, do país e do mundo, cuja missão muito orgulha o município e a comunidade são-brasenses, pelo nobre exemplo de cidadania e entrega ao próximo!

Propomos assim, a esta assembleia, reunida em sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2021, a aprovação de uma Moção de Louvor e Reconhecimento a todos os são-brasenses, que estão a desempenhar a sua missão, de forma direta ou indireta no combate à pandemia: profissionais de saúde, bombeiros, agentes de segurança e outros profissionais de diversas áreas sociais, cuidadores de lares e residências. A todos gostaríamos de estender o nosso reconhecido agradecimento pela forma exemplar como têm revelado o seu elevado sentido de compromisso, com a missão maior de salvar vidas e servir o próximo.

Os membros eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de São Brás de Alportel.