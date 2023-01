São Brás de Alportel presta homenagem a Claudisabel

São Brás de Alportel recorda a vida e o percurso musical da cantora Claudisabel, no dia que marca um mês desde o seu falecimento, num acidente de viação.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel acaba de emitir voto de pesar pelo falecimento da artista louletana, Cláudia Isabel Leiria Madeira, conhecida no mundo artístico como Claudisabel, que apesar de muito jovem deixa uma carreira de âmbito nacional ligada à música ligeira.

No dia em que se completa um mês desde a sua morte [19 de dezembro de 2022], São Brás de Alportel recorda o percurso de vida da artista.

Natural de Loulé, Claudisabel iniciou o seu percurso musical com apenas seis anos em palcos algarvios, sendo posteriormente convidada a integrar a banda Vocallis.

Aos 15 anos, alcançou as suas primeiras participações em televisão nos programas «Big Show SIC» e «Buéréré», sendo que «nunca mais parou de crescer e surpreender no mundo da música», aponta a autarquia

A carreira discográfica «desta talentosa jovem» começou em 1995, com o lançamento do seu primeiro trabalho, «Dizias Tu, Pensava Eu», seguindo-se em 1998, o disco «Pensei Com o Coração» e a participação na coletânea «De mãos dadas».

Em 1999, Claudisabel alcançou o sucesso com o tema «Preciso de um Herói», reforçado em 2001 com o disco «Meu Sonho Azul» e o single «Não vou voltar a chorar».

Lançou ainda, em 2005, «Preto no Branco», e em 2009, «Quem és tu».

Em 2010 participou no Festival RTP Canção com o tema «Contra Tudo e Contra Todos».

Dez anos depois, em 2020, com uma abordagem diferente e um estilo musical totalmente renovado surge o single «Condenada».

Ao longo da sua carreira, Claudisabel participou no reality show Big Brother Famosos e no Love on Top, integrou de forma assídua diversos programas de televisão, sendo uma constante presença na casa de todos os portugueses e além-fronteiras.

Viveu o sonho, em palcos nacional e no estrangeiro, «contagiando com alegria e boa disposição através da sua música milhares de pessoas em todo o mundo», de acordo com São Brás de Alportel.

Na vila são-brasense, Claudisabel integrou o programa de diversas iniciativas culturais, tendo sido inclusive sido cabeça de cartaz da tarde cultural da Festa das Tochas Floridas em 2019.

Claudisabel «partiu de forma trágica e repentina», vítima de acidente de viação, «mas deixa um exemplo de determinação e dedicação à música, que será certamente fonte de inspiração para futuras gerações», deixa claro o município.

São Brás de Alportel evoca, assim, a sua memória, prestando sentida homenagem sentida a Claudisabel, com um abraço fraterno à sua família, a todos os amigos e fãs.