São Brás de Alportel premiou os melhores alunos do concelho

O município de São Brás de Alportel procedeu esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, à atribuição dos Prémios «Melhores Alunos do concelho» aos finalistas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário.

Receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 2º ciclo do ensino básico, Maria Carolina Coreia e Rodrigo Laranjeira Emídio, do 6º ano de escolaridade.

Laura Ferreira Casimiro e Mariana Filipa Soares, alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 3º ciclo do Ensino Básico.

O Prémio Melhor Aluno Finalista do Ensino Secundário foi atribuído à Daniela Bernardino e ao Sérgio Rodrigo Luz, na conclusão do 12º ano de escolaridade, encontrando-se já a prosseguir os seus estudos académicos, nas licenciaturas de Medicina e Direito, respetivamente.

Os prémios são atribuídos, de acordo com indicação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, aos três melhores alunos finalistas de cada ciclo de ensino segundo o Quadro de Valor e aos três melhores alunos segundo o Quadro de Excelência, relativamente ao ano letivo 2019/2020.

A pandemia que assola o mundo não permitiu ao município de São Brás de Alportel oferecer e organizar a habitual viagem cultural que é proporcionado aos grupo de melhores alunos.

Nesta circunstância, a autarquia optou por juntar ao Diploma que marca esta etapa, um vale oferta FNAC de 400 euros, que pode ser uma boa ajuda na aquisição de equipamentos úteis no prosseguimentos dos estudos.

O município de São Brás de Alportel atribuiu ainda este prémio ao jovem Filipe André Guerreiro Cavaco, a quem havia sido atribuído o prémio de melhor aluno finalista do 3º ciclo, no passado ano letivo, não lhe tendo sido possível participar na viagem por motivos de saúde.

Tendo a educação como área prioritária para o desenvolvimento de toda a comunidade, o município de São Brás de Alportel premeia todos os anos os melhores alunos do concelho, numa iniciativa que visa o reconhecimento do esforço e desempenho escolar destes alunos, e sobretudo o incentivo dirigido a todos os estudantes do concelho.

Esta é uma iniciativa do Município de São Brás de Alportel realizada com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.