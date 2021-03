O município de São Brás de Alportel entregou esta quinta-feira, dia 4 de março, equipamentos informáticos e de acesso à internet para o serviço de Saúde Pública Local.

Trata-se de um investimento na saúde de toda a comunidade, através da melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Na continuidade do trabalho desenvolvido em parceria, entre o município e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, no qual se integra o Centro de Saúde de São Brás de Alportel, pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve (ACES) Central, a Câmara Municipal apoiou uma vez mais o bom funcionamento dos serviços prestados à população, mediante a cedência de equipamentos informáticos com acesso à internet ao Centro de Saúde de São Brás de Alportel.

No âmbito do atual contexto pandémico e dadas as restrições nos contactos presenciais, o acesso aos meios digitais tornou-se essencial para o funcionamento dos serviços.

Neste sentido, e de forma a facilitar o fluxo de informações e contactos online necessários à gestão da situação epidemiológica concelhia assim como o tratamento de dados, os equipamentos agora cedidos serão certamente um importante contributo para a agilização dos processos desta missão comum de salvaguarda da população.