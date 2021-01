São Brás de Alportel lança um «SOS Economia Local»

Município de São Brás de Alportel criou novo pacote de medidas excecionais de apoio à economia local, que visa combater o desemprego e ajudar os comerciantes e empresários locais na sua luta diária pela sobrevivência dos seus negócios.

Este novo conjunto de medidas, que fazem parte de um plano denominado «SOS Economia Local», foi aprovado em reunião de câmara de dia 21 de janeiro, quinta-feira.

O investimento previsto cifra-se na ordem dos 185.000 euros e é composto por 10 medidas urgentes, que têm por objetivo «reduzir as despesas fixas e aumentar as receitas, com recurso a formatos alternativos dirigidos a empresas e estabelecimentos com atividade suspensa» pelas medidas decretadas pelo Governo.

O plano «COVID-19: SOS Economia Local» é composto por 10 medidas a implementar com carácter de urgência, dirigidas a empresas e estabelecimentos com atividade suspensa para cumprir as medidas decretadas pelo Governo.

As medidas são as seguintes:

O alargamento, até ao final de 2021, da isenção de taxas de ocupação de espaço público e publicidade; O alargamento, até ao final de 2021, da isenção do pagamento das tarifas fixas de abastecimento de água, saneamento e resíduos urbanos; A isenção do pagamento das rendas mensais dos espaços de comércio e serviços, que são propriedade da Câmara Municipal, em vigor durante os meses em que os negócios tenham atividade suspensa; A isenção do pagamento das taxas mensais de ocupação de espaços no Mercado Municipal, em vigor durante os meses em que os negócios tenham atividade suspensa; Renovação da autorização do alargamento de esplanadas até ao final de 2021, mediante reanálise dos serviços municipais; Criação de Serviço de Entregas ao Domicílio de produtos do comércio local, com recurso ao serviço de transportes municipais, e de refeições dos estabelecimentos de restauração, através de um sistema que está a ser preparado com recursos transportes locais e plataformas digitais; Intensificação da campanha de apoio à restauração e similares «Agora o restaurante é na sua casa»; Nova campanha de promoção do comércio local adaptada ao confinamento: «O comércio local vai ter consigo, a sua casa», através dos meios de comunicação do município e com campanhas de marketing digital; «Vale Renda» – Medida de apoio às rendas comerciais (aplicável e renovável por períodos de três meses). É dirigida a empresários locais a funcionar em espaços arrendado, mediante atribuição de apoio de 1/3 do valor da renda mensal, com um limite máximo de 150 euros mensais; «Vale Loja», uma medida excecional e temporária para minimizar o impacto económico do atual contexto pandémico, dirigida a empresários que desenvolvem o seu negócio em espaço próprio, e que consiste na atribuição de um apoio até ao valor máximo de 150 euros.

O plano contem ainda mais quatro medidas de reforço ao nível do planeamento estratégico: