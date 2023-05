São Brás de Alportel inicia a requalificação do centro urbano

Já estão a avançar os trabalhos da primeira fase da requalificação do centro urbano de São Brás de Alportel.

Mais qualidade de vida, maior eficiência hídrica, mais acessibilidade para todos, maior dinâmica e atratividade para o comércio tradicional, mais segurança e ordenamento do trânsito e estacionamento, melhores espaços verdes e de lazer e maior eficiência hídrica, com a remodelação da rede de água, são os objetivos deste grande projeto de Requalificação do Centro Urbano de São Brás de Alportel, que vem consolidar a estratégia de modernização e valorização da vila, na continuidade das intervenções no Largo de São Sebastião, Rua Gago Coutinho e Avenida da Liberdade.

As obras da primeira fase da Requalificação do Centro Urbano da Vila de São Brás de Alportel iniciaram esta segunda-feira, 15 de maio.

Os trabalhos incidem sobre as ruas Boaventura Passos, 25 de abril, Silva Nobre e Bernardo de Passos, artérias envolventes ao Mercado Municipal, núcleo central da vida social e económica da comunidade.

Adjudicado à empresa J.J. Brito, Sociedade de Construções, Lda. pelo valor de 495.321,13 euros (mais IVA) este investimento municipal pretende modernizar o espaço público, dar novo impulso à dinâmica económica local e maior qualidade de vida aos são-brasenses.

A obra deverá estar concluída até ao terceiro trimestre do presente ano.

Ciente dos constrangimentos que comerciantes e residentes poderão sentir durante a realização das obras, o executivo municipal, em conjunto com o construtor procuram as melhores soluções para minimizar estes impactos.

Neste âmbito, o executivo municipal promoveu uma sessão de apresentação do projeto e mais recentemente reunião com os comerciantes, que tiveram oportunidade de transmitir as suas preocupações e sugestões para minimizar o impacto dos trabalhos.

A isenção das taxas de ocupação de espaço público e publicidade para todos os estabelecimentos localizados na zona intervencionada até ao final dos trabalhos é também uma das medidas de apoio implementadas nesse sentido.

Esta obra integra uma estratégia de renovação urbana que teve início com a requalificação do Largo de São Sebastião, da Rua Gago Coutinho e da Avenida da Liberdade.

Seguir-se-á a segunda fase que incidirá sobre as ruas António Rosa Brito, Silva Nobre e Virgílio Coelho.