São Brás de Alportel é Autarquia Familiarmente Responsável

São Brás de Alportel venceu o Prémio de Autarquia Familiarmente Responsável dado o seu trabalho positivo nas políticas públicas e nas medidas adotadas para apoiar as famílias.

O município de São Brás de Alportel recebeu o Prémio de Autarquia Familiarmente Responsável, no passado dia 26 de janeiro.

Este prémio é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e visa reconhecer o trabalho positivo realizado pelas autarquias portuguesas ao nível das políticas públicas e das medidas adotadas que têm como principal objetivo apoiar as famílias e atender às suas necessidades.

Uma iniciativa que parte do princípio de que a «família é o berço do amanhã, é na família que nascem, crescem e se desenvolvem física e emocionalmente os jovens, e por consequência a sociedade, pelo que há que proporcionar condições que favoreçam não só a garantia de que existe capital humano suficiente para garantir um futuro sustentável, mas que esse capital humano também possui as competências emocionais, comportamentais e formativas necessárias», refere o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.

No âmbito desta Candidatura, referente à atividade municipal de 2021, as medidas do Programa «Vale Mais Família», nomeadamente o Vale + Natalidade (oferta de vale para uso no comércio local a nascidos e ou adotados); o Vale + Educação (entrega anual de vales para aquisição de material escolar a alunos do 1º ciclo até ao ensino secundário); oVale + Saúde (com rastreios oftalmológicos para crianças que frequentam o pré-escolar) e o programa de formação parental «Mais Família, Novos Desafios» são exemplos do trabalho realizado nesta área pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

A estas iniciativas juntam-se ainda outras respostas sociais como o Programa «Mão Amiga» (que apoia famílias carenciadas e famílias com membros que têm dificuldades motoras a adaptar e melhorar as suas habitações) e o apoio no transporte escolar.

A organização de atividades destinadas a garantir o prolongamento do horário a crianças do pré-escolar e 1º ciclo de forma a compatibilizar o período letivo com o horário laboral dos pais, é outra medida que ganha nova dimensão durante os períodos de pausa letiva com programas especiais para as férias.

Mais recentemente, a autarquia criou também programas de atividades para jovens, como o projeto «Jovens Seguros <> Famílias Felizes».

Tem ainda em curso um projeto teatral para jovens e promove, em parceria com uma instituição local, um programa de atividades para jovens com deficiência e ou algumas dificuldades, procurando ajudar estas famílias e promover a inclusão.

Ainda na área da educação, o município atribui, anualmente bolsas, de estudo para alunos são-brasenses que frequentam o ensino superior com bons resultados, mas que são oriundos de famílias com menores rendimentos económicos.

São Brás de Alportel destaca também a crescente rede de passeios acessíveis no concelho, que são promotores de maior inclusão de todos os cidadãos, independentemente das suas limitações e especificidades.

No que concerne ao apoio às famílias mais vulneráveis, a autarquia tem vindo a incrementar um conjunto muito vasto de respostas sociais, entre os quais apoio ao nível dos bens essenciais mediante funcionamento de uma Loja Social, complementada por um Armazém Social; um conjunto de apoios sociais concedidos através do Centro de Apoio à Comunidade, que funciona como uma loja do cidadão social; os programas de apoio ao arrendamento e os mais recentes avanços ao nível da Estratégia Local de Habitação.

É também no Centro de Apoio à Comunidade que está sediado o Gabinete Municipal de Psicologia e se realiza o apoio às famílias imigrantes, num município que tem também ao dispor da comunidade um Serviço de Apoio ao Residente Estrangeiro com a figura de Provedor do Residente Estrangeiro.

O Banco Municipal de Medicamentos é outra medida implementada por São Brás de Alportel e que visa apoiar os munícipes mais vulneráveis a aceder aos medicamentos que precisam, à qual se juntou o Fundo Social de Emergência.

A população sénior também merece especial atenção ao dispor de um conjunto de atividades mensais, benefícios e descontos através do cartão Sénior Municipal, um Gabinete de Psicologia Sénior, Programas de Intervenção Comunitária, como a Rede Envolve, Projeto Bem me quer e Projeto raízes. Em período pandémicos os apoios aos seniores foram reforçados com novas respostas de combate ao isolamento como a «linha da Amizade» e apoio domiciliário de pequenas compras ou afazeres que permanecem até aos dias de hoje.

Dada a crescente preocupação com os seniores que vivem em situações de vulnerabilidade e risco, é cada vez mais relevante o trabalho do Grupo de Intervenção Sénior que a autarquia criou, como se de uma Comissão de Proteção de Idosos se tratasse, num «exemplar trabalho de parceria com as diversas entidades, juntando esforços para proteger os idosos mais frágeis», aponta o município.

Este prémio teve ainda em consideração o esforço desenvolvido pela autarquia na promoção do equilíbrio e conciliação da vida laboral e familiar junto dos seus colaboradores, estando em curso a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade e não Descriminação.

Para São Brás de Alportel, trata-se de «uma estratégia global, de implementação faseada nas múltiplas áreas de intervenção municipal mas sempre com a qualidade de vida e apoio à família no seu foco».