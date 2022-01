São Brás de Alportel desafia munícipes a apadrinhar floreiras

Há 10 floreiras disponíveis nesta primeira fase.

O município de São Brás de Alportel, através dos seus serviços de ambiente, lançou recentemente a iniciativa de apadrinhamento de floreiras na vila.

A iniciativa já conta com a adesão de seis padrinhos e permitiu a colocação de sete novas floreiras a harmonizar e colorir a vila.

Este projeto permite que um ou vários munícipes, que desejam ter uma floreira na sua rua, se candidatem e responsabilizem pela manutenção das mesmas, cuidando da rega, limpeza de ervas daninhas e, se necessário, a substituição de plantas.

A Câmara Municipal fornece a terra e as flores definidas para as 10 floreiras disponíveis nesta primeira fase do projeto, que convida a uma parceria entre munícipes e município, em prol do cuidado com o espaço público e a promoção de um ambiente agradável.

Os interessados em apadrinhar uma floreira para a sua rua devem dirigir-se ao Gabinete do Munícipe, localizado nos Paços do Concelho, ou entrar em contacto através do telefone: 289 840 000 ou do e-mail.