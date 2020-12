São Brás de Alportel debate desafios da inclusão em conferência online

Assinalando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, o município promove hoje a conferência «São Brás de Alportel Acessível: Inclusão, Desafios».

Uma conferência online, com início às 18 horas, na qual se vai refletir sobre «os desafios das acessibilidades nas nossas casas: onde vivemos, onde trabalhamos e onde somos comunidade».

«Na realidade do dia a dia, os direitos das pessoas com deficiência passam por enfrentar as barreiras que as impedem, muitas vezes, de participar, ativamente, na sociedade, em condições de igualdade com as outras pessoas. Como projetar, sem quaisquer barreiras, as casas e os espaços onde vivemos e trabalhamos? como adaptar as vias, os equipamentos ou os transportes? Como eliminar as barreiras da linguagem e da comunicação?» são algumas das questões que inspiraram uma conversa que o município pretende que seja aberta e acessível para todos.

A iniciativa conta com a participação de Diogo Martins, ex-presidente da Associação Centro de Vida Independente e que integrou a equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, Teresa Bernardino, representante do Balcão de Inclusão do Município de São Brás de Alportel, Marta Santos, do Gabinete Municipal de Reabilitação Urbana e Marlene Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Para assistir a esta conferência, basta solicitar acesso à plataforma através do envio de um email (municipe@cm-sbras.pt).