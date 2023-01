São Brás de Alportel começa novo ano com orçamento reforçado

São Brás de Alportel acaba de aprovar o novo Orçamento com foco na Habitação, Eficiência Hídrica e Energética, Cultura e Desporto.

A proposta de Orçamento Municipal de São Brás de Alportel para 2023, apresentada pelo executivo socialista liderado por Vitor Guerreiro, foi aprovada pela Assembleia Municipal, alcançando um valor de 18,8 milhões de euros.

Reflete «o reforço necessário para apoiar a comunidade e a economia local, em tempo de crise, com uma grande aposta na Estratégia Local de Habitação e na concretização de projetos estruturantes ao nível da renovação urbana e nos planos de Eficiência Hídrica e Energética», segundo aquela autarquia.

«Este é um orçamento que tem como prioridade o apoio às famílias e à economia, num contexto especialmente exigente e incerto», refere o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, apontando que serão aproveitadas as oportunidades de financiamento do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O novo orçamento também aposta «forte na habitação, na eficiência hídrica e energética, na educação, cultura e desporto, mantendo os investimentos necessários na manutenção de equipamentos e infraestruturas».

Além da continuidade dos programas sociais está previsto o lançamento do novo programa de promoção de igualdade no acesso a produtos de higiene feminina para jovens.

O município também vai fazer um investimento de quase 2,5 milhões na área do abastecimento de água e saneamento e tratamento de águas residuais.

Neste novo ano, a área do ambiente e bem-estar animal conta com investimentos superiores a 1,2 milhões que vão permitir requalificar o Jardim Carrera Viegas, além da requalificação do Centro Urbano e o arranque do projeto da Praça João Rosa Beatriz, mas também a instalação do Monumento dos Combatentes, a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e outros planos de ordenamento, num trabalho fundamental de projeção do futuro.

Para a Proteção Civil e Defesa da Floresta, o município prevê investir perto de 600 mil euros. Já ao nível do turismo, 2023 será um ano marcado pela aposta na Rota do Caldeirão e na Serra, sendo a criação do Monumento «Aleluia» um dos investimentos prioritários.

Há ainda uma verba superior a 480 mil euros para a requalificação da Estrada 523 e a aquisição de terrenos para a ampliação do Complexo de Ténis e a criação de um campo de ténis coberto está em cima da mesa.

Oposição critica

Por sua vez, o Partido Social Democrata (PSD) local considera que o orçamento municipal «ignora por completo a necessidade do concelho em tornar-se mais atrativo para o investimento».

Falta «uma estratégia ponderada que estimule e reforce a atividade turística; que promova a fixação de população; que apoie o desenvolvimento rural e inverta o progressivo despovoamento em algumas zonas rurais; que incentive a promoção cultural e a regeneração urbanística e que possa fazer face às diversas carências a nível social», dizem.

Pelo contrário, «o que nos apresentam é um documento vazio de investimentos estruturais, com uma clara afetação dos recursos à gestão corrente, que ignora por completo a necessidade do concelho em tornar-se mais atrativo para o investimento privado».

Verifica-se, assim, de acordo com a força política, «que nada de concreto e relevante consta neste orçamento que possibilite tornar mais competitiva a economia local».