São Brás de Alportel atribui votos de louvor a Renato Pires e Rui Caetano

Pelo desempenho no Concurso Nacional de Cocktails.

O município de São Brás de Alportel entregou na terça-feira, dia 26 de abril, votos de louvor a Renato Pires e Rui Caetano, pelo desempenho de ambos no Concurso Nacional de Cocktails de 2022, promovido pela Associação Barmen de Portugal e organizado localmente pela Associação Barmen do Algarve, nos dias 1 a 3 de abril, em Albufeira.

Renato Pires conquistou o 1.º lugar do pódio, na modalidade Clássica, e vai representar novamente Portugal no Campeonato do Mundo de Cocktails, marcado para o próximo mês de novembro, em Cuba. Esta será a 3.ª vez que o são-brasense disputa este troféu com os melhores do mundo.

Rui Caetano também esteve em destaque nesta competição ao receber o prémio «Melhor Técnica Nacional», no âmbito do Concurso Nacional de Classic & Flairbartending.

Renato Pires e Rui Caetano são dois são-brasenses «com um percurso consolidado nesta área, criadores de cocktails inspiradores e originais, com um palmarés de participações nos mais diversos concursos nacionais e internacionais e percursos que elevam o nome do município de São Brás de Alportel, sendo um exemplo motivador para muitos jovens», explica a autarquia.

Com formação profissional na área de restaurante-bar desde 1997, Renato Pires já trabalhou nos mais diversos estabelecimentos ligados à hotelaria. O seu percurso profissional conta com diversas vitórias no Campeonato Regional e Nacional de Cocktails, bem como representações de Portugal em Campeonatos Mundiais na Eslovénia, nos Estados Unidos da América, entre outros.

Formador, tem dedicado os seus últimos anos ao ensino, transmitindo aos mais jovens os seus conhecimentos e atitudes. Os jovens são-brasenses conhecem-no como professor nos cursos da área profissional de bar e mesa.

Já Rui Caetano é outro caso de sucesso no mundo da hotelaria, com uma vasta experiência como Barman, formador de profissão e com «um imenso dinamismo e empreendedorismo que tem colocado ao serviço de diversos projetos nesta área», apontam os responsáveis de São Brás de Alportel.

Com Renato Pires, integra o elenco de formadores nesta área no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, entre outros estabelecimentos de ensino, apresentando muitas vezes o trabalho dos seus alunos no restaurante/escola «Academia dos Sabores».