São Brás de Alportel aposta na prevenção e combate a incêndios rurais

Município de São Brás de Alportel e parceiros reuniram para fazer ponto de situação do plano de prevenção e combate a incêndios rurais.

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta e a Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel reuniram esta segunda-feira, 3 de julho.

Um encontro que permitiu a apresentação do Plano de Ação para a Prevenção de Incêndios Rurais para 2023, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2023 e do Plano Operacional Municipal para este ano que foi aprovado durante a reunião.

Com dois terços do seu território integrados em Serra do Caldeirão e tendo sempre presente as lições apreendidas no passado, o Município de São Brás de Alportel assume como prioritária a prevenção e combate a esta ameaça de incêndios rurais, num investimento global que ultrapassa os 700 mil euros.

Ao longo de todo o ano o município aposta em trabalhos de prevenção, tais como a limpeza de bermas, limpeza de manutenção da rede viária florestal, trabalhos de silvicultura preventiva realizados pela Equipa de Sapadores Florestais, pela Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, a criação de faixas de gestão de combustível que soma um investimento de aproximadamente 130 mil euros.

O trabalho de proximidade é outro eixo fundamental, com a constante atualização do levantamento da população serrana e georreferenciação de habitações, bem como ações de sensibilização e informação junto da comunidade assim como ações de informação.

Também o programa «Aldeia Segura, Pessoas Seguras» já implementado no concelho nas aldeias de Parises e Cabeça do Velho, este ano chegou às localidades serranas de Arimbo, Cova da Muda e Javali.

Na continuidade do trabalho positivo realizado em anos anteriores, o concelho volta a contar com o Exército Português no trabalho de vigilância no território serrana fruto de um protocolo de vigilância que decorre entre julho e setembro.

Entre os 23 eixos de ação da Estratégia de Ação de Prevenção de Incêndios Rurais para o Verão de 2023 em São Brás de Alportel estão ainda medidas como a constituição de três equipas de intervenção permanente, uma equipa de intervenção e duas equipas de combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel, o pré-posicionamento de um veículo e respetiva equipa de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros na Serra do Caldeirão e a coordenação do funcionamento da Torre de Vigia da Menta (24h/24h) durante o período crítico pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR.

O trabalho de patrulha é complementado pelas equipas da Unidade Especial de Proteção e Socorro e pelo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, assegurando a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil as condições necessárias para apoio aéreo às operações através do Centro de Meios Aéreos de São Brás de Alportel, que entrou recentemente em funcionamento com o esforço e empenho do Município, entre outras medidas que envolvem diversas entidades locais, regionais e nacionais como é o caso da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, a Infraestruturas de Portugal, as Associações de Caçadores, a Rede Elétrica Nacional e a Energias de Portugal e programas de voluntariado jovem para a natureza e florestas promovidos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e dinamizados localmente pelo projeto «Jovens Seguros <> Famílias Felizes».

Sempre em busca da melhor forma de rentabilizar recursos e aligeirar procedimentos com vista a uma atuação eficaz tanto na prevenção como no combate, o Município de São Brás de Alportel submeteu uma candidatura ao Fundo Ambiental no âmbito do programa «Condomínio da Aldeia» de valor próximo dos 106 mil euros que visa intervir numa área de 31,25 hectares, entre abril de 2024 e junho de 2025, nas zonas de Parises e Cabeça do Velho com ações de recuperação do território agroflorestal com plantação de medronheiros, a implementação de furo artesiano equipamentos para abastecimento de reservatório de água, a aquisição de um biotriturador e o reforço de ações de sensibilização e capacitação dos cidadãos.